Nóng trong tuần: Cô gái trẻ Lương Hải Như mất tích bí ẩn 1 năm qua chưa có lời giải đáp

Chiều 2/10, bên lề cuộc họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác quý III năm 2023 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có những chia sẻ với báo chí xung quanh vụ mất tích bí ẩn của cô gái trẻ Lương Hải Như (23 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Sự mất tích của cô gái trẻ Lương Hải Như vẫn còn nhiều điều bí ẩn

Về quá trình tìm kiếm tung tích Lương Hải Như, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ rất nhiều giải pháp. Phạm vi tìm kiếm liên tục được mở rộng. Đến nay, cơ quan công an thu giữ nhiều tài sản của Hải Như. Tuy vậy, công an chưa phát hiện thêm thông tin gì có giá trị trực tiếp liên quan đến tung tích của Hải Như.

Vì vậy, Công an TP Hà Nội chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự theo quy định pháp luật. Ngày 21/11/2022, do hết thời hạn xác minh theo quy định, Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với đơn của bố Hải Như. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm kiếm tung tích cô gái 23 tuổi. Khi có căn cứ sẽ phục hồi giải quyết nguồn tin.

Trước đó, ngày 27/7/2022, Công an TP Hà Nội quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Theo gia đình, Lương Hải Như rời khỏi nhà trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, lúc 20h ngày 14/7.

Quá trình xác minh, điều tra, công an xác định, tối 14/7/2022, Lương Hải Như hẹn gặp Tống Nguyên Tiến (27 tuổi, bạn trai Như) để giải quyết việc nợ nần. Kể từ thời điểm đó, người thân mất liên lạc với Như.

Lần theo định vị, gia đình phát hiện điểm bất thường khi thấy vị trí của Hải Như thay đổi từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, sang cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức.

Triệt phá động mại dâm "thiên đường ăn chơi" ở TPHCM

Ngày 7/10, Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Khổng Minh Trí, Son Teaheum (SN 1976, quốc tịch Hàn Quốc) về hành vi chứa mại dâm. Ngoài ra, 8 người khác cũng bị bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm.

Các đối tượng trong đường dây mại dâm cao cấp

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM phát hiện một nhóm người Hàn Quốc có biểu hiện hoạt động mại dâm cho người nước ngoài tại nhà hàng Luxury Business Club (số 446-448 Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM). Nhà hàng do Son Teaheum làm chủ và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của cơ sở.

Khi khách đến nhà hàng thì được quảng cáo, chào mời các hoạt động mại dâm hấp dẫn, như múa sexy, sẵn sàng cho con gái đi tới bến cùng nhiều combo hấp dẫn. Đặc biệt, nhà hàng không tiếp khách Việt Nam mà chỉ tổ chức cho khách người Hàn Quốc vào cơ sở để ăn uống, mua dâm với tiếp viên nữ.

Công an đã phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc nhà hàng móc nối với Khổng Minh Trí để đặt khách sạn cho 4 cặp khách mua dâm là người Hàn Quốc và tiếp viên của nhà hàng ở quận 7, nên đưa về cơ quan công an để xác minh.

Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận 4 khách mua dâm người Hàn Quốc sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng thì được quản lý người Hàn Quốc môi giới mua dâm với 4 tiếp viên nữ của nhà hàng, giá bán dâm 3,8 triệu đồng/1 khách/1 đêm.

Nhắc nhở hai thanh niên nẹt pô xe máy, hai nữ lao công bị bắn

Rạng sáng 5/10, chị Võ Thị Lưu (42 tuổi) và chị Lê Thị Minh Khải (38 tuổi), cùng là công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, đang dọn vệ sinh trên đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, thì bất ngờ bị 2 thanh niên hành hung, dùng súng bắn nhiều phát vào người.

Hai nghi phạm bắn 2 nữ lao công bị bắt giữ

Sáng 6/10, hai nghi phạm này đã bị bắt. Trưa 6/10, lực lượng chức năng Quảng Ngãi đã khám xét phòng trọ 2 nghi phạm Nguyễn Đức Nga (23 tuổi, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; tạm trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) và Trần Viết Đông (24 tuổi, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, tạm trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa)

Tại trụ sở Công an, 2 nghi phạm bước đầu khai nhận hành vi bắn 2 nữ lao công. Nguyên nhân bắn 2 nữ lao công được 2 nghi phạm khai do bị 2 nữ lao công nhắc nhở lúc Đông đi xe nẹt pô trước quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng lúc 0 giờ ngày 5/10. Lúc đó, 2 nghi phạm quay lại chửi 2 lao công rồi bỏ đi.

Sau đó, Đông về phòng trọ tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa lấy súng, đến 1 giờ sáng cùng ngày, 2 nghi phạm lên xe máy quay lại đường Phạm Văn Đồng tìm 2 nữ lao công đánh đập và bắn 2 nữ lao công.

Thông tin ban đầu, cả 2 chưa có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy nhưng nghiện game, vừa từ quê vào tỉnh Quảng Ngãi.

Cô gái trẻ bị sát hại dã man trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

Trưa 30/9, người dân sống gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TPHCM) thấy chị H.T.T.T. (SN 1996, quê Bến Lức, Long An), làm nghề buôn bán rau củ ở chợ đầu mối Thủ Đức nằm bất động ở bãi xe trong chợ. Thấy trên người chị T. có vết máu, vết thương ở mặt, cổ nên đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Sau hai giờ nhận được tin, Công an phường Tam Bình đã phối hợp với Công an TP Thủ Đức, Công an TP HCM truy xét, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) người giết chị T.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dung khai thường xuyên mua rau củ quả của gia đình chị T. Quá trình mua bán rau củ, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn nên Dung lên kế hoạch giết chị T. Thực hiện kế hoạch dã man này, ngày 30/9, Dung thủ sẵn dao rồi đến sạp của chị T.

Dung chạy xe máy đến sạp rồi kêu chị T. chở Dung đi ra ngoài nói chuyện vì tay Dung bị đau. Tại bãi xe, Dung và chị T. đứng nói chuyện. Thấy không ổn, chị T. định lên xe chở Dung về lại sạp thì bất ngờ từ phía sau Dung lao đến kẹp cổ rồi dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người chị T. khiến chị gục tại chỗ.

Sau đó, Dung kéo chị T. vào phía trong, ngồi lên người chị T. rồi lấy vòng vàng, nữ trang và giỏ xách chị T. đang mang. Tổng cộng, Dung đã chiếm đoạt của chị T. khoảng 2 lượng vàng và một ít tiền mặt rồi lên xe bỏ về nhà.

Chồng Dung biết vợ dùng dao tấn công người khác nhưng không báo công an mà còn mang bộ đồ dính máu của vợ đi đốt.

Liên quan đến vụ án, công an cũng đã tạm giữ chồng Dung vì không tố giác tội phạm.

