Nóng trong tuần: Xót xa cảnh người vợ trẻ kêu cứu vô vọng rồi tử vong dưới bàn tay của chồng

Xót xa cảnh người vợ trẻ kêu cứu vô vọng rồi tử vong dưới bàn tay của chồng

Đêm 21 rạng sáng 22/11, MXH lan truyền 1 đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh 1 người phụ nữ điều khiển xe máy bị truy đuổi lúc đêm khuya. Quá trình bỏ chạy, người này liên tục kêu cứu trong vô vọng bởi con đường vắng bóng người qua lại.

Vụ việc được xác định là xảy ra tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Công an tỉnh Bắc Giang sau đó đã tạm giữ hình sự Thân Văn Hiếu (SN 1997) để làm rõ hành vi Giết người. Tại cơ quan công an, sau khi tỉnh táo, không còn say xỉn, Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, Hiếu kết hôn với chị N.T.T (SN 1998). Trong quá trình chung sống, giữa hai người nảy sinh nhiều xung đột. Chị T. sau đó đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Thời gian này, Hiếu hay uống rượu và nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác. Từ suy nghĩ đó, Hiếu chuẩn bị axit, dao để sát hại vợ.

Tối 21/11, phát hiện chị T. đang đi xe máy trở về nhà mẹ đẻ, Hiếu liền đuổi theo và tạt axit khiến chị T. bị thương, điều khiển xe máy bỏ chạy và kêu cứu. Tuy vậy, Hiếu vẫn tiếp tục đuổi theo và dùng dao đâm chị T. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong ngay trên đường. Gây án xong, Hiếu rời khỏi hiện trường.

Hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết, “dì ghẻ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang lĩnh án

Ngày 25/11, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã mở phiên xử sơ thẩm vụ án “dì ghẻ” bạo hành đến tử vong cháu bé 8 tuổi gây rúng động dư luận hồi cuối năm 2021.

Theo nội dung vụ án, Thái và Trang sống với nhau như vợ chồng sau khi Thái ly hôn. Bé V.A là con ruột của Thái và người vợ trước. Trong thời gian chung sống, Trang đã nhiều lần hành hạ dã man bé V.A. Lúc Trang hành hạ đánh VA thì Thái cũng biết và có cùng Trang chửi, đánh con.

Đỉnh điểm là ngày 22/12/2021, trong suốt 4 tiếng đồng hồ, Trang đã đánh đập cháu bé dã man vào các vùng trọng yếu trên cơ thể, khiến cháu tử vong.

Nhằm che giấu sự việc, Thái đã xóa dữ liệu camera ghi lại cảnh con gái bị bạo hành.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái tại tòa

Tại phiên tòa, nghe HĐXX thẩm vấn, Trang không ngừng khóc. HĐXX nhiều lần hỏi về nguyên nhân bị cáo hành động dã man với bé V.A, Trang nói không thể lý giải được, bị cáo cũng không thừa nhận ghen với vợ cũ của Thái. Nhiều lần HĐXX đặt câu hỏi để làm rõ động cơ, mục đích của bị cáo nhưng Trang từ chối trả lời.

Còn Thái, bị cáo thừa nhận có thấy Trang hành hạ con gái nhưng vì nhu nhược, nghe lời Trang nên không quyết liệt can ngăn. Thái nói do tập trung vào công việc nên không chú ý việc gia đình, từ khi về sống chung với nhau, Thái giao toàn quyền dạy dỗ, chăm sóc con riêng cho Trang.

Kết thúc phiên xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Hành hạ người khác; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Nguyễn Kim Trung Thái lĩnh 3 năm tù tội Hành hạ người khác, 5 năm tù đối với tội Che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Nguyên nhân bất ngờ khiến ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá

Liên quan vụ 2 ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá, tối 23/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Công Toàn (34 tuổi); Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Đoàn Văn Hùng (38 tuổi - cùng ngụ huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

3 đối tượng hành hạ ngư dân

Kết quả giám định thương tích của ông Trương Văn Trung là 48%. Các đối tượng khai lý do hành hạ dã man ông Trung là do ông này làm biếng.

Kết quả giám định thương tích ông Trung là 48%

Trước đó, nhiều người dùng mạng xã hội bức xúc khi xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh 2 ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá. Vụ việc được xác định xảy ra tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Nạn nhân vụ bạo hành trên là ông Trung và ông Lê Văn Bình.

Hiện, công an đang phối hợp cùng người thân tìm kiếm bị hại còn lại là ông Bình.

2 trong số 3 cô con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ đã tử vong

Liên quan đến vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên, ngày 27/11, một lãnh đạo UBND xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, chị Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở thôn Thuỵ Trang, xã Trung Hưng) đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

"Tôi đã nhận được điện thoại báo cáo của Trưởng thôn Thuỵ Trang về việc chị Điểm tử vong. Gia đình quyết định hoả táng thi thể chị Điểm ở Hà Nội, sau đó đưa về quê chồng chôn cất. Chị Điểm và chồng đã ly thân nhiều năm nay, chị ấy thường sống ở bên xã Trung Hoà nhiều hơn", vị lãnh đạo này cho hay.

Cùng ngày, ông Đỗ Trọng Hoạch - Chủ tịch UBND xã Trung Hoà cũng xác nhận thông tin chị Điểm đã tử vong.

"Chị Điểm mất từ 14h chiều qua (26/11) và hôm nay được đưa về quê chồng an táng", ông Hoạch thông tin.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, ngày 30/10, 3 con gái của bà V.T.Đ (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa) gồm Đỗ Thị Định, Đỗ Thị Điểm và Đỗ Thị Đưa mang xăng đến nhà bà Đ..

Tại đây, Điểm đã đổ xăng xuống sàn phòng khách rồi châm lửa đốt. Vụ cháy làm cả 4 mẹ con phải đi cấp cứu.

Đến ngày 17/11, Định tử vong.

Triệt phá đường dây cá độ mùa World Cup quy mô 30.000 tỷ

Trong hai ngày 21 và 22/11, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các địa phương khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm ở TPHCM và tỉnh Đồng Nai, qua đó bắt giữ 14 đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc quy mô lớn.

Công an bắt giữ các nghi phạm có vai trò quan trọng trong đường dây đánh bạc

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây do một số đối tượng người Việt Nam cầm đầu và đặt máy chủ tại Campuchia.

Ở Việt Nam, đường dây này được tổ chức tại TPHCM và một số tỉnh thành lân cận với hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp và tham gia cá cược bóng đá trên các trang web cá cược.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, số tiền giao dịch qua đường dây đánh bạc này lên đến gần 30.000 tỷ đồng.

