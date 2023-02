Nóng trong tuần: Tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích sau khi bị lừa hơn 100 triệu đồng

Tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích sau khi bị lừa hơn 100 triệu đồng

Thi thể chị H. được tìm thấy ở khu vực dưới chân cầu Kiền.

Chiều 9/2, một lãnh đạo UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nữ sinh viên N.T.H.H. (SN 2004, trú xã An Hưng, huyện An Dương) - người được gia đình trình báo mất tích từ ngày 4/2.

Theo vị này, thi thể chị H. được phát hiện tại khu vực chân cầu Kiền, cách nhà nạn nhân khoảng 3km. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của cô gái trẻ được xác định do tự tử.

Trước đó, UBND và Công an xã An Hưng nhận trình báo của gia đình ông N.Q.D. (SN 1973, bố chị H) về việc con gái đột ngột mất tích. Cụ thể, tối 4/2, chị H. đi bộ từ nhà ra khu vực chân cầu Kiền rồi không trở về nhà.

Thấy điều chẳng lành, gia đình đã chia nhau ra tìm và phát hiện áo khoác, điện thoại và một số vật dụng khác của chị H. ở khu vực giữa cầu Kiền.

Chia sẻ với cơ quan chức năng, qua kiểm tra điện thoại của con gái, ông D. phát hiện chị H. tham gia mua bán trên mạng xã hội và bị lừa hơn 100 triệu đồng.

Hai người đàn ông rơi lầu tử vong tại tiệc đính hôn

Nơi xảy ra vụ việc

Ngày 11/2, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 12 điều tra vụ 2 người đàn ông rơi lầu tử vong tại một buổi tiệc đính hôn.

Theo thông tin ban đầu, tối 10/2, một hộ dân trên đường ĐHT08, phường Đông Hưng Thuận (quận 12) tổ chức tiệc đính hôn. Buổi tiệc gần tan và trong lúc một số người đang ngồi nói chuyện thì ông V.V.T. (SN 1985, ngụ quận 12) và ông L.Đ.Q. (SN 1978, quê Thanh Hóa) vào nhà.

Sau đó, nhiều người hoảng hốt khi thấy hai ông rơi từ tầng 2 xuống đất, nằm bất động. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng cả hai đều tử vong.

Sự việc kinh hoàng bên trong căn nhà khóa trái cửa ở Thanh Hóa

Ảnh minh hoạ: Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Ngày 6/2, một lãnh đạo UBND xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hóa) cho biết, Công an tỉnh Thanh Hoá đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã.

Theo vị này, khoảng 5h sáng cùng ngày, một người phụ nữ đến nhà chị Thắng (SN 1978, trú thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông) để rủ đi chùa. Tuy nhiên, khi chị này đến thì cửa nhà chị Thắng đóng kín, gọi cửa không ai mở, điện thoại cũng không liên hệ được. Sau một hồi lâu, người phụ nữ đã hô hào người dân tới phá khoá cửa để kiểm tra vì nghi có chuyện không lành.

Khi mở cửa, người dân phát hiện chị Thắng đã tử vong trong nhà, anh Hưng (SN 1978, chồng chị Thắng) đang gục tại hiện trường với nhiều vết thương trên người nên đã được đưa đi cấp cứu ngay lúc đó.

"Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định chị Thắng tử vong, trên người có 15 vết thương do dao. Người chồng sau khi đâm tử vong vợ đã dùng dao tự tử với khoảng 30 nhát. Hiện người chồng đang nguy kịch", vị lãnh đạo UBND xã Hoằng Đông thông tin.

Cán bộ công an huyện bị cha dượng bắn tử vong

Cây súng tự chế đối tượng Nguyễn Sỹ Lộc dùng bắn con riêng của vợ

Ngày 6/2, VKSND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã cử kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện điều tra vụ án cha dượng bắn con riêng của vợ tử vong.

Khoảng 18h30 ngày 5/2, tại nhà anh N.V.D. (SN 1981, ngụ xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) tổ chức cúng rằm tháng giêng.

Tại đây, ông Nguyễn Sỹ Lộc (SN 1958, bố dượng của anh D) và anh N.V.H. (em ruột của anh D, SN 1987, là cán bộ Công an huyện Tuy Đức) xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 19h20 cùng ngày, ông Lộc bỏ về nhà lấy 1 khẩu súng tự chế mang sang nhà anh D và chĩa thẳng vào người anh H bóp cò. Hậu quả, anh H tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đến hiện trường, bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật gây án.

