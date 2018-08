Nóng trong tuần: Nhiều “hot girl” cùng 2 thanh niên thác loạn tập thể trong khách sạn

Chủ Nhật, ngày 26/08/2018 19:05 PM (GMT+7)

Nóng nhất tuần Sự kiện:

Người đàn bà giết chồng, phân xác phi tang khắp nơi lĩnh án; Khởi tố nhóm thanh niên thác loạn tập thể trong khách sạn… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Người đàn bà giết chồng, phân xác phi tang khắp nơi lĩnh án

Bị cáo Diễm tại phiên xét xử

TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, quê ở Hậu Giang) về tội Giết người.

Theo nhận định của VKS, Diễm đã giết chồng phân xác man rợ, cần có mức án nghiêm khắc. Tuy vậy, Diễm có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng có một phần lỗi của nạn nhân.

Trước đó, đêm 15/12/2017, do mâu thuẫn vợ chồng nên giữa Diễm và anh Trần Thanh Tú (37 tuổi) xảy ra cự cãi, đánh nhau. Diễm dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt và đâm nhiều nhát vào ngực, bụng làm anh Tú tử vong sau đó.

Sau khi chồng, để che dấu hành vi phạm tội của mình, Diễm phân xác nạn nhân, bỏ vào nhiều bao ni lông, mang đến các điểm tập kết rác quanh khu vực để phi tang.

Đến sáng 16/12/2017, nhân viên thu gom rác phát hiện trong thùng rác có chiếc ba lo chứa đầu người và một phần nội tạng. Những ngày sau đó, cơ quan công an tiếp tục tìm thấy nhiều bộ phận cơ thể người ở các điểm tập kết rác khác. Nạn nhân được xác định chính là anh Trần Thanh Tú.

Nhiều "hot girl" thác loạn cùng 2 thanh niên trong khách sạn

4 cô gái “thác loạn” với 2 thanh niên trong khách sạn bị bắt giam để điều tra

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an quận 5, TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt giam 6 đối tượng mua ma túy về sử dụng tập thể trong phòng khách sạn Bạn Tôi trên đường Trần Hưng Đạo.

Trước đó, rạng sáng 12/8, cơ quan chức năng ập vào kiểm tra khách sạn này.

Tại phòng 202 của khách sạn, cảnh sát phát hiện 6 đối tượng trên đang chơi ma túy tập thể.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Yến Nhi (20 tuổi) và Nguyễn Chí Thành (21 tuổi, cùng ngụ tại Bình Thạnh) khai nhận có quan hệ tình cảm nên thuê phòng trong khách sạn trên để nghỉ ngơi. Tối 11/8, Nhi rủ Nguyễn Thị Huyền Trân (23 tuổi, quê Kiên Giang) sang phòng khách sạn mình đang ở để chơi.

Trân sau đó rủ thêm một nhóm bạn nữa (trong đó có 1 nam). Khi đến khách sạn, nhóm nam nữ góp mỗi người 400.000 đồng để mua ma túy về sử dụng tập thể.

Khi 4 cô gái đang “phê” ma túy cùng với 2 thanh niên trong phòng khách sạn thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái rồi ném nạn nhân xuống giếng sâu lãnh án tử

Nguyễn Văn Hưng đã phải nhận mức án tử hình về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giết người”.

Ngày 24/8, bị cáo Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) đã phải nhận mức án tử hình về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giết người”.

Theo cáo trạng, 13 giờ ngày 11/3/2018, bà Đ.T.V (ngụ xã Tiến Hưng) nhờ Hưng vào nghĩa thắp hương cho chồng. Khi đi, Hưng chở theo cháu L.Đ.T.A (5 tuổi, cháu ngoại bà V).

Trên đường đi, Hưng chở A đến một chòi gỗ trong một vườn cao su và thực hiện hành vi “đồi bại” với cháu bé.

Do quá đau, cháu bé khóc lớn nên Hưng dừng lại. Sợ bị phát hiện, Hưng thả cháu A xuống giếng. Dưới giếng lúc này, cháu A liên tục kêu khóc “Ba ơi, mẹ ơi cứu con”.

Nghe tiếng kêu, Hưng tháo chiếc võng vừa nằm và bốc tro bếp có sẵn dưới đất thả xuống giếng hoang để hại chết cháu bé. Sau đó Hưng đậy miệng giếng lại rồi rời khỏi hiện trường.

Về phần bà V, khi thấy Hưng đưa cháu bé đi, bà đuổi theo nhưng không kịp nên vội đi trình báo.

Sau 3 ngày lẩn trốn, Hưng bị bắt khi đang bất tỉnh tại một căn nhà hoang. Dựa vào lời khai của Hưng, công an đến khu vực giếng kiểm tra thì phát hiện bé A đã tử vong dưới giếng, thi thể đang phân hủy.

Chặn xe chồng nhân tình để giải quyết mâu thuẫn, bị tông chết

Đoạn đường nơi C. chặn đầu xe và bị T. tông chết

Rạng sáng 20/8, Lại Đ.C. (SN 1983, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) cùng Lê Ngô V.P. (SN 1993) lái xe con đến trước đường Duy Tân, phường Diên Hồng, TP Pleiku để tìm gặp Nguyễn Văn T. (SN 1984) giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi nói chuyện, T. lên xe định bỏ đi thì bị C. chặn trước đầu xe, còn P. dùng thì hung khí chém vào thân xe. Bực tức, T. nhấn ga lao về phía trước khiến C. không kịp tránh và bị tông mạnh gây thương tích. C. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi tông C., T. lái xe bỏ chạy đến ngã tư Lê Thánh Tôn – Quyết Tiến (TP Pleiku) thì xe bị lật ngửa. Sau đó, T. đến Công an phường Diên Hồng trình diện.

Theo đại diện Công an TP Pleiku, giữa C. và vợ T. có quan hệ tình cảm với nhau. Vào năm 2017, T. đã phát hiện và đánh ghen. Khi xảy ra vụ việc, C. đến tìm chồng nhân tình để giải quyết mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Bé gái chết thảm vì nhờ thanh niên hái trái cóc

Bị cáo Nguyễn Nhâm Thiện trả lời HĐXX phúc thẩm ngày 23/8

Ngày 23-8, trong phiên xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Nhâm Thiện (25 tuổi, ngụ Hậu Giang) 25 năm tù về hai tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ, chiều tối 13/9/2017, gia đình bé T.T.N (SN 2004) không thấy con ở nhà nên vội đi tìm. Sáng hôm sau, ông nội của bé N. phát hiện xác bé bị chôn trong một khu vườn.

Theo kết quả điều tra, chiều 13/9/2017, Thiện đi bộ từ nhà đến quán uống cà phê. Khi Thiện đến đầu mương nước, bé N đi tới và nhờ Thiện hái giùm trái cóc.

Nhìn quanh không có người, Thiện nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé N. Thiện định lừa bé N ra sau vườn và đòi quan hệ nhưng bé từ chối và định chạy ra đường. Nhưng bé bị Thiện bắt lại. Sau đó, Thiện liên tục đánh, đấm bé N rồi nhấn bé xuống mương nước gần đó. Khi biết nạn nhân đã chết, Thiện đào hố để chôn xác bé…

Sáng hôm sau, Thiện uống thuốc điều trị bệnh tâm thần của mình để tự tử nhưng được cứu.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, Thiện có bệnh lý tâm thần, giai đoạn bệnh thuyên giảm, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.