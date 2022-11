Nóng trong tuần: Người phụ nữ tử vong sau khi bị đánh dã man ở nhà nghỉ

Người phụ nữ bị đánh tới chết ở hành lang khách sạn

Ngày 11/11, nhiều người dân ở thành phố Cà Mau chia sẻ clip người đàn ông đánh đập dã man một phụ nữ. Những người chia sẻ clip cho hay sự việc xảy ra tại một nhà nghỉ ở TP Cà Mau.

Người đàn ông đánh đập dã man một phụ nữ. Ảnh cắt từ clip.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra ở hành lang của một nhà nghỉ. Trong clip, người phụ nữ nằm dưới đất ôm đầu trong khi người đàn ông liên tục dùng một khúc cây tấn công vào người nạn nhân.

Có một vài người mở cửa phòng định can ngăn thì người đàn ông chỉ chỏ hăm dọa nên họ đóng cửa lại.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng 10/11 tại một nhà nghỉ ở phường 5, thành phố Cà Mau. Người phụ nữ sau đó được đưa vào Bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Hiện, công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ người có hành vi dã man trên.

Người bị tạm giam tử vong, đội trưởng và đội phó công an bị bắt

Ngày 10/11, đại diện Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, 2 cán bộ Công an huyện Vũ Thư đã bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam.

Hai người bị khởi tố gồm nguyên Đội trưởng, nguyên Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vũ Thư.

Nguyên Đội trưởng, Đội phó công tác tại Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam (ảnh minh họa)

Theo đó, Viện KSND Tối cao đã khởi tố bị can, bắt 2 bị can trên về tội dùng nhục hình.

Về lý do khởi tố, đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đầu năm 2022, 1 nghi phạm là nam giới tử vong bất thường tại nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư. Người nhà nạn nhân sau đó làm đơn tố giác tội phạm gửi đến các cơ quan chức năng.

Xác định vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Vợ chồng chủ quán karaoke ép tiếp viên vay nặng lãi để bóc lột

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an TP Tây Ninh bắt quả tang Võ Minh Quân và Phạm Ngọc Thuỷ Tiên (ngụ khu phố Hiệp Hoà, phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành) đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng.

Tang vật thu giữ gồm: 101.000.000 đồng, 5 quyển tập, 23 quyển số tay, 126 tờ giấy, 4 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Qua điều tra xác định, đối tượng Quân và Tiên thông qua các mối quan hệ xã hội của bản thân đã lôi kéo, dụ dỗ các công dân về làm tiếp viên phục vụ trong quán karaoke dưới sự quản lý của bọn chúng.

Đối tượng Võ Minh Quân và Phạm Ngọc Thủy Tiên

Để quản lý các tiếp viên karaoke, Quân và Tiên yêu cầu họ phải đến ở nhà cho thuê tháng của gia đình mình và phân công các đối tượng khác để trực tiếp canh giữ, đưa rước các nhân viên nữ đến các quán karaoke trên địa bàn TP Tây Ninh để làm việc.

Các nữ tiếp viên khi đến làm việc cho Quân và Tiên thì phải vay tiền với lãi suất 180%/năm. Từ đầu năm 2022 đến nay, Quân và Tiên đã cho 27 người vay là tiếp viên với số tiền gần 7 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Để các tiếp viên karaoke ngày càng ràng buộc và tăng thêm nguồn lợi bất chính của mình, Quân và Tiên đã dùng rất nhiều thủ đoạn như: phạt tiền dậy trễ, thay đồ đi tiếp khách chậm… ở mỗi lần vi phạm sẽ bị phạt từ 1.500.000 đồng trở lên…

Đồng thời, chúng còn nhiều lần tự ý mua quần áo, nữ trang, xe máy, điện thoại di động để đưa đến cho các nữ tiếp viên sử dụng và sau đó ghi nợ theo lãi suất, ép buộc các nữ tiếp viên mua thức ăn, nước uống, đồ dùng cá nhân với giá rất cao để ghi thêm nhiều khoản nợ khác.

Đã có nhiều nữ tiếp viên karaoke không chịu phục tùng sự quản lý của Quân và Tiên dẫn đến bị đánh đập hoặc buộc phải liên hệ gia đình chuyển tiền để chuộc ra.

Thông tin mới vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ

Liên quan đến vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên, ngày 8/11, một lãnh đạo Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cho biết, cả 4 người có liên quan đều đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo vị này, trong 4 bệnh nhân đang điều trị thì người mẹ bị bỏng trên 60%, 2 người con gái bị bỏng trên 30%, con gái còn lại bị bỏng 5%.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, theo Công an tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 con gái của bà V.T.Đ (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà mẹ đẻ.

Tại đây, 1 trong 3 người con đã đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách nhà bà Đ. rồi châm lửa đốt cháy. Hậu quả, bà Đ. và 3 con gái bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Kẻ biến thái dùng hung khí vô cớ tấn công nhiều phụ nữ trên đường

Ngày 7/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ Trần Lê Huy (SN 1991, trú Bạch Đằng, Hoàn Kiếm; hiện ở tại Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Công an TP Hà Nội, Huy là đối tượng từng có 2 tiền án. Sau khi ra tù, Huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ nhưng không được ai đồng ý. Từ đó, đối tượng nảy sinh lòng hận thù với những người phụ nữ, nhất là những người có điều kiện kinh tế. Huy nảy sinh ý định sử dụng hung khí là gạch, gậy gỗ, bóng đèn tuýp, dao nhọn, tấn công những người phụ nữ gặp trên đường.

Trần Lê Huy bị bắt giữ tại trụ sở công an.

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Lê Huy để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó 9/10 vụ nạn nhân là phụ nữ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-nguoi-phu-nu-tu-vong-sau-khi-bi-anh-da-man-o-nha-nghi-a580148.html