Nóng trong tuần: Lý lịch "đen" của trùm giang hồ Quân "idol"

Lý lịch đen của trùm giang hồ Quân “idol”

Quân “Idol” bên cạnh chiếc xe sang của mình

Ngày 8/9, Đại tá Lê Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, xác nhận cơ quan CSĐT đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với 3 bị can để điều tra về tội bắt, giữ người trái pháp luật.

3 người này gồm Nguyễn Quốc Quân (SN 1991, tức Quân idol), Nguyễn Phi Cường (SN 1990) và Hoàng Thái Mạnh (SN 1992, cùng trú huyện Hướng Hóa).

Trước khi bị bắt, Quân idol có quá khứ “vào tù ra tội” khi mới 16 tuổi đã bị TAND huyện Hướng Hóa tuyên phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Quân không những không hối cải, mà tiếp tục ngựa quen đường cũ, thêm 3 lần bị tuyên án tù cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Điều đáng nói, hơn nửa năm trở lại đây, trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân “Nguyễn Quân (Lão phật gia)”, Quân “Idol” thường đăng tải các video cùng với nhiều đối tượng khác đi đòi nợ, chửi bới, thóa mạ, xúc phạm người khác; thách thức, to tiếng với cả lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc.

Dưới tay Quân có hàng chục “đàn em” có số có má, có tiền án tiền sự. Quân mở đồng loạt nhiều tiệm cầm đồ, các sân bóng nhân tạo, bida và giao cho “đàn em” quản lý.

Nguyên nhân “hot girl” ăn quỵt Bella bị bắt ở Thanh Hóa

Hot girl" Bella tên thật là Đoàn Thúy Hà bị bắt vì hành vi ăn trộm xe máy

Vào đêm 3/9, một đối tượng ăn mặc kỳ dị trộm cắp xe máy của người dân tại xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) rồi bỏ chạy. Khi đến địa phận xã Yên Dương, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đối tượng này bị người dân và công an địa phương bắt giữ.

Theo Công an huyện Hậu Lộc, bước đầu xác định nghi phạm gây ra vụ trộm cắp này là Đoàn Thúy Hà (hay còn gọi là "hot girl" Bella; SN 1986; trú tỉnh Hải Dương).

Người phụ nữ này bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2015 với biệt danh "hot girl quỵt tiền" vì thói quen thường xuyên mua đồ nhưng không chịu trả tiền.

Hiện Công an xã Yên Dương đã bàn giao nghi phạm Đoàn Thúy Hà cho Công an huyện Hậu Lộc. Nghi phạm đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi ăn trộm xe máy.

Trang Nemo lĩnh án

Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang

Ngày 8/9, sau nửa ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (thường gọi là Trang Nemo, chủ cửa hàng Trang Nemo) và đồng phạm trong vụ gây rối trật tự công cộng.

HĐXX tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và tuyên y án sơ thẩm bị cáo Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng mức án 9 tháng tù và bị cáo Phan Hoàng Nam 1 năm tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo nội dung vụ án, do mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên Trang Nemo và chị Nguyễn Trần Trà My hẹn đến cửa hàng của Trang Nemo để giải quyết.

Chiều 16/1/2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh và chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang. Tại đây, khi chị Khanh vào cửa hàng nói My đi về thì hai bên xảy ra cự cãi và xô xát. Đến khi cán bộ công an đến cửa hàng và mời những người liên quan về trụ sở làm việc thì hai bên tiếp tục đánh nhau gây mất trật tự, an ninh tại khu vực.

Cặp vợ chồng trẻ tử vong bất thường ở Hòa Bình

Hiện trường nơi phát hiện cặp vợ chồng tử vong

Ngày 5/9, thông tin từ Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đà Bắc đang điều tra, làm rõ vụ hai vợ chồng tử vong bất thường xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào trưa 4/9, Công an xã Tân Pheo (Đà Bắc) nhận tin báo về việc phát hiện thi thể đôi nam nữ tại đường sản xuất đồi Kèo Kìa thuộc xã Tân Pheo.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định, hai người tử vong là anh L.V.K. (SN 1989) và vợ anh K. là chị X.T.L. (SN 1991).

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng bước đầu xác định chị L. tử vong do tác động ngoại lực của vật tày lên vùng đỉnh đầu dẫn đến nứt hộp sọ. Anh K. được nghi ngờ tử vong do ngộ độc lá ngón.

Diễn biến vụ cắn rách tai đối thủ khi đá banh

Anh T. bị ngất xỉu giữa sân.

Ngày 7/9, Công an phường Phước Long B (TP Thủ Đức, TP.HCM) lấy lời khai những người liên quan vụ hành hung khiến 2 người bị thương trên sân bóng đá.

2 người bị thương là anh B.M.T (33 tuổi) và anh P.G.Q (21 tuổi, em anh T.). Trong đó anh T. bị đánh gãy răng, rách môi và khâu 3 mũi; anh Q. bị đánh và cắn rách tai, khâu 4 mũi.

Theo thông tin ban đầu, tối 5/9, hai đội tham gia đá banh tại một sân bóng ở phường Phước Long B. Trong lúc chơi, anh T. cho rằng mình bị "đá xấu" nên nói “đá xấu quá”. Lúc này, các cầu thủ của đội bóng đối thủ và nhóm người bên ngoài sân đã lao vào đánh anh T. và Q. (cùng đội anh T.) khiến anh T. ngất xỉu.

