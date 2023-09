Khởi tố, bắt tạm giam "Quân idol"

Ngày 8-9, Đại tá Lê Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, xác nhận cơ quan CSĐT đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng đối với ba bị can để điều tra về tội bắt, giữ người trái pháp luật.

Ba người này gồm Nguyễn Quốc Quân (SN 1991), Nguyễn Phi Cường (SN 1990) và Hoàng Thái Mạnh (SN 1992, cùng trú huyện Hướng Hóa).

Nguyễn Quốc Quân thời điểm bị bắt. Ảnh: BT

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị nhận được các đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi bắt, giữ người trái pháp luật do Nguyễn Quốc Quân (Quân idol), Nguyễn Phi Cường và Hoàng Thái Mạnh thực hiện vào ngày 17-8-2021 tại huyện Hướng Hóa.

Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 25-8-2023, Cơ quan CSĐT đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quân, Cường và Mạnh.

Quá trình khám xét khẩn cấp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau của những người này.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]