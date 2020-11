Nóng trong tuần: Hé lộ nguyên nhân vụ thi thể người phụ nữ không đầu ở quận 7

Chủ Nhật, ngày 15/11/2020 19:14 PM (GMT+7)

Hé lộ nguyên nhân vụ thi thể người phụ nữ không đầu ở quận 7; “Yêu râu xanh” trói tay cô gái trẻ rồi cưỡng bức, sát hại trên đồi chè;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Hé lộ nguyên nhân vụ thi thể người phụ nữ không đầu ở quận 7

Khu vực chung cư nơi phát hiện thi thể người phụ nữ

Sau hơn 2 ngày vào cuộc điều tra, sáng 10/11, Công an TP.HCM cho biết, thi thể người phụ nữ không đầu tại chung cư H.A.T.B ở quận 7, được xác định là chị N.T.A.T (SN 1987, cư trú tại Block B, chung cư H.A.T.B).

Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân chết vì đa chấn thương do có vật va đập mạnh vào thân người, bị các vật trong thông gió của chung cư làm đứt đầu.

Trước đó, chiều 8/11, Công an Phường Tân Hưng (quận 7) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 thi thể nữ giới, phần đầu nạn nhân bị rời ra khỏi phần thân ở khu vực giếng trời Block B chung cư H.A.T.B.

Làm việc với cơ quan công an, chị N.T.T (là em ruột chị T.) cùng sống chung ở chung cư, cho biết chị N.T.A.T mắc bệnh trầm cảm từ năm 2013 đến nay, đã đi khám và điều trị tại nhiều bệnh viện tâm thần, gần đây có nhiều biểu hiện tâm thần nặng hơn và có ý định tự tử.

Cưỡng bức xong, “yêu râu xanh” sát hại cô gái trẻ vì lý do không ngờ

Bị can Hà Văn Hoát (ảnh nhỏ)

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Văn Hoát (SN 1985, trú xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) về hành vi “Hiếp dâm”, “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án là chị S.T.B (SN 2003, trú xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái). Thi thể chị B. được người dân phát hiện trong tình trạng bị trói tay chân, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục ở khu vực đồi chè thuộc thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng vào chiều 7/11.

Tại cơ quan điều tra, Hà Văn Hoát khai nhận, chiều 6/11, khi đi qua khu vực đồi chè thuộc thôn Làng mảnh, Hoát phát hiện chị S.T.B đi phía trước, nên đã đuổi theo kéo tay chị B. xuống taluy âm cách mặt đường 20m. Đối tượng trói tay nạn nhân lại sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thỏa mãn thú tính, thấy chị B. khóc, Hoát lo sợ bị phát hiện nên sát hại nạn nhân rồi đi về nhà.

Sau 5 ngày điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã xác định Hà Văn Hoát là nghi phạm gây án và bắt giữ đối tượng ngay sau đó.

Thượng úy công an hy sinh sau khi bị đánh vào mạn sườn

Thượng úy M. tử vong tại bệnh viện.

Trưa 10/11, Công an xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) nhận được tin báo của người dân về việc tại xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1973, ở thôn Sàng, xã Đạo Lý) xảy ra vụ xô xát đánh nhau.

Các đối tượng xô xát với anh Hưng gồm: Nguyễn Văn Côn (SN 1979); Trần Quang Đoài (SN 1972, đều trú xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân) và Phan Văn Thế (SN 1978, trú xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân).

Công an xã Đạo Lý đã lập tức cử lực lượng xuống hiện trường, trong đó có thượng úy N.T.M (SN 1990, trú xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân). Khi thượng úy M. xuống hiện trường, xác định nhóm đối tượng này sử dụng hung khí đánh nhau nên đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở Công an xã Đạo Lý làm việc.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành, trong đó Nguyễn Văn Côn đã dùng tay đấm vào vùng bụng, nách khiến thượng úy M. bị thương. Sau khi được người dân đưa đi cấp cứu, đến khoảng 15h cùng ngày, thượng úy M. đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện, Công an huyện Lý Nhân đã tạm giữ Côn, Đoài và Thế để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến nhà con nợ, cụ bà 79 tuổi bị sát hại bỏ xác vào bao tải

Nơi phát hiện thi thể cụ bà trong bao tải

Ngày 12/11, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ Huỳnh Thị Điệp (SN 1970, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ hành vi “giết người”, “cướp tài sản”. Điệp là nghi can gây ra cái chết cho bà Nguyễn Thị Khuôn (SN 1941, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa).

Tại cơ quan điều tra Điệp khai, sát hại cụ Khuôn vì vay tiền của nạn nhân nhưng không có khả năng chi trả. Ngoài ra, thấy cụ Khuôn có mang theo nhiều tài sản nên ra tay cướp, giấu xác nạn nhân và lẩn trốn tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, sáng 2/11, gia đình cụ Khuôn đã trình báo công an về vụ việc, cụ bà này mất tích sau khi tới nhà một phụ nữ tên Điệp để lấy lại tiền đã cho vay trước đó. Lúc rời khỏi nhà, nạn nhân có mang theo vàng và tiền mặt.

Nhận tin báo, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức truy tìm đồng thời khám xét nhà Điệp thì phát hiện thi thể bà Khuôn. Đến ngày 12/11, Công an tỉnh Long An đã bắt được Điệp.

39 nam nữ thuê nhà nghỉ thác loạn với ma túy, mua bán dâm

39 nam nữ thuê nhà nghỉ thác loạn với ma túy, mua bán dâm. Ảnh: CACC

Ngày 10/11, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) cho biết, đã tạm giữ hình sự 39 người để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc và mua bán dâm.

Rạng sáng hai ngày trước (8/11), công an ập vào khách sạn Minh Thái (địa chỉ tại phường Châu Sơn, TP Phủ Lý), bắt quả tang 39 người nói trên (gồm 29 nam, 10 nữ) đang bay lắc cùng ma túy, đánh bạc và mua bán dâm.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ gần 100 triệu đồng tiền mặt, sáu túi, sáu đĩa sứ chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp), 12 bộ loa công suất lớn, chín bộ đèn nháy, hai bộ tú lơ khơ, 45 điện thoại di động, 12 xe máy và nhiều vật chứng liên quan.

