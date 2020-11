Nóng trong tuần: Giám đốc Hàn Quốc giết bạn đồng hương dã man rồi giấu xác trong vali

Chủ Nhật, ngày 29/11/2020 19:13 PM (GMT+7)

Giám đốc Hàn Quốc giết bạn đồng hương dã man rồi giấu xác trong vali; Hai cậu bé bị chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh "tra tấn" dã man... là những tin nóng nhất tuần qua.

Giám đốc Hàn Quốc giết bạn đồng hương dã man rồi giấu xác trong vali

Chiều tối 27/11, chủ nhà 4 tầng ở khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng quận 7, TPHCM phát hiện căn nhà cho thuê được khách trả lại có mùi hôi nên đi kiểm tra. Khi thấy chiếc vali có vết máu bên ngoài, người này đã trình báo công an.

Tại khu vực nhà vệ sinh ở tầng 2, chiếc vali chứa bao nylon đen, bên trong là các phần thi thể. Nạn nhân là nam, quốc tịch Hàn Quốc.

Jeong In Cheol tại cơ quan công an

Chiều 28/11, Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi can Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc). Jeong In Cheol bị bắt khi đang lẩn trốn tại quận 2.

Tại cơ quan công an, Jeong In Cheol khai công ty của Jeong In Cheol môi giới đa lĩnh vực nhưng thời gian gần đây làm ăn thất bại dẫn đến nợ nần. Không có tiền trả nợ, Jeong In Cheol lên kế hoạch giết người bạn đồng hương là Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc).

Jeong In Cheol rủ anh Han Tong Duk đến căn nhà này chơi, khi Han Tong Duk nhậu say liền nằm ra nhà ngủ. Lúc này, Jeong In Cheol liền sát hại bạn. Sau đó, Jeong In Cheol dùng kiềm cộng lực và 2 cái cưa tay để phân xác nạn nhân cho vào bịch nilong rồi bỏ vào valy để trong nhà vệ sinh của tầng 3 căn nhà. Jeong In Cheol đã lấy toàn bộ tài sản có tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng bỏ trốn.

Hai cậu bé bị chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh "tra tấn" dã man

Ngày 22/11, báo chí phản ánh việc 2 thanh, thiếu niên là T.Q.D (SN 2005) và V.V.Đ (SN 1999) giúp việc trong quán bánh xèo Miền Trung ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh thường xuyên xuất hiện những vết thâm tím, có vết chém trên tay, lưng có nhiều vết thương, răng bị gãy mẻ. 2 nhân viên này thường xuyên bị bỏ đói, phải ăn thức ăn thừa của khách, nữ chủ quán bánh xèo được cho là người trực tiếp bạo hành các em.

Sáng 23/11, Công an huyện Yên Phong đã tạm giữ Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986) là chủ quán bánh xèo Miền Trung để điều tra, làm rõ vụ người này bị tố cáo bạo hành 2 nhân viên.

Duy và những vết thương bị chủ quán bạo hành.

Theo lời khai ban đầu của chủ quán bánh xèo, một trong những lý do bạo hành 2 nhân viên là do nhân viên ăn vụng, lấy trộm tiền.

Chiều 25/11, Lãnh đạo UBND xã Yên Trung, Yên Phong cho biết chính quyền địa phương vẫn cắt cử cán bộ luân phiên chăm sóc cháu bé bị chủ quán bánh xèo “tra tấn”, đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong.

Trương Quang Dương (18 tuổi, anh trai của D.) cho biết, những ngày qua rất nhiều nhà hảo tâm tìm gặp hỗ trợ về tiền, đồ dùng cá nhân cho D. Theo lời của người anh này, có nhà hảo tâm hứa sẽ xin việc cho 2 anh em và nuôi D. ăn học đến khi trưởng thành.

Được biết, D. sống ở thôn Thuận Hòa, xã Hành Phước, Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Gia đình D. có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, bố mắc bệnh thần kinh nặng. D. phải nghỉ học để theo anh chị ra Bắc Ninh làm thuê.

Dùng súng ép nhân viên ngân hàng mở két sắt, bị tri hô nam thanh niên hoảng sợ bỏ chạy

Ngày 18/11, một nam thanh niên để xe máy ngoài cổng của một ngân hàng nằm trên đường ĐT 741 (phường Tân Định, thị xã Bến Cát), Bình Dương, rồi đi vào bên trong ngân hàng SHB.

Khi vào trong, người này rút một vật giống súng ra đe dọa nhân viên ngân hàng ép đưa tiền. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng nói tiền để trong két sắt và không biết mật khẩu.

Tên cướp bị bắt giữ (ảnh do Công an cung cấp)

Nam thanh niên tiếp tục yêu cầu nhân viên ngân hàng kéo hộc tủ ra để kiểm tra, nhưng không có tiền. Lúc này, bảo vệ của ngân hàng này chạy ra ngoài kêu tri hô, nên tên cướp hoảng sợ bỏ chạy thoát thân.

Ngày 28/11, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an TX Bến Cát tiến hành bắt giữ khẩn cấp Trần Công Đức (27 tuổi, HKTT: Cẩm Mỹ, Đồng Nai) là nghi phạm sử dụng súng cướp ngân hàng SHB.

Đức khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Tháng 10/2020, Đức đặt mua một cây súng và đạn trên mạng internet. Ngày 17/11, Đức mượn xe máy chạy xuống Vũng Tàu, rồi lại thuê một chiếc xe khác về Bình Dương, trên đường đi Đức bỏ biển số của xe này. Ngày 18/11, Đức thực hiện cướp ngân hàng.

Truy nã đối tượng gây ra hai vụ nổ súng trong đêm, 1 người chết, 3 bị thương

Khoảng 19 giờ 30 phút tối 26/11, Đỗ Xuân Hải (SN 1979; trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) mang súng tự chế và dao đến nhà bà Trần Thị Lan (SN 1965; trú tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My). Tại đây, Hải dùng súng bắn vào ngực chị Trần Thị Ly Na (SN 1982, con ruột bà Lan), sau đó dùng dao chém bà Lan và cháu Trần Quang Huy (SN 2008, con chị Na).

Đỗ Xuân Hải bị truy nã toàn quốc

Hải bỏ lại 1 khẩu súng tại hiện trường rồi tiếp tục mang khẩu súng tự chế khác đến nhà ông Đỗ Thành Tại (SN 1971; trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My - cách nhà bà Lan khoảng 700 m). Hải dùng súng bắn ông Tại khi ông đang ngồi trong nhà khiến ông tử vong. Gây án xong, Hải bỏ lại 1 khẩu súng, 1 xe máy rồi tẩu thoát.

Lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My cho hay theo điều tra ban đầu, vào sáng 26/11, sau khi đi đám giỗ về, Hải và chị Na có đi hát karaoke với nhau. Do có nợ tiền bạc từ trước nên sau khi rời quán karaoke, Hải và chị Na nhắn tin qua lại với nhau.

Trong khi đó, Hải và nạn nhân Tại có quan hệ làm ăn chung với nhau. Gần đây, hai bên không có mâu thuẫn nhưng cách đó 2 tháng, Hải và ông Tại có tổ chức nhậu nhẹt và gây sự với nhau.

Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Xuân Hải về tội "Giết người" và ra quyết định truy nã đặc biệt.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-giam-doc-han-quoc-giet-ban-dong-huong-da-manroi-giau-xac-trong...Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-giam-doc-han-quoc-giet-ban-dong-huong-da-manroi-giau-xac-trong-vali-502020291119142978.htm