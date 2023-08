Nóng trong tuần: Cô gái chống cự điên cuồng, thoát khỏi 3 “yêu râu xanh” trong phòng VIP

Cô gái chống cự điên cuồng, thoát khỏi 3 “yêu râu xanh” trong phòng VIP

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Huỳnh Văn Thống (SN 2007), Nguyễn Bá Hải Nam (SN 2004), Võ Hoàng Long Hải Vương (SN 2007) cùng về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo đó, tối 2/10/2022, cháu D.T.K.L. (SN 2007) cùng Vương, Nam và Thống (đều là nhân viên của một quán ăn) được đầu bếp của quán rủ đi hát karaoke.

0h30 ngày 3/10/2022, Nam, Thống, Vương và cháu L. đặt xe ô tô về lại quán của mình để nghỉ. Tại đây, Nam hỏi cháu L. “mày tin tao bế được mày không" thì L. trả lời "không tin” nên Nam liền bế cháu L. vào phòng Vip 1.

Thống thấy thế thì đi theo và đứng ở cầu thang gần phòng khoảng hai phút thì đi thay quần áo, khi quay lại Thống gặp Vương đang ngồi ở cầu thang trước phòng.

Khi bế L. vào phòng, Nam đòi quan hệ tình dục nhưng bị L. chống cự.

Sau đó, L. tìm Thống để hỏi nơi để ba lô của mình thì bị Thống lừa vào phòng Vip 1 và sàm sỡ nhưng nạn nhân chống cự.

Nghe tiếng giằng co, Vương và Nam vào phòng. Thấy Thống đang giữ hai tay L., Nam liền định giở trò đồi bại và ra hiệu cho Vương giữ L. Tuy nhiên do L. la lớn và chống cự, sợ bị phát hiện nên cả ba buông L. ra rồi đi ngủ, còn L. đi bộ về phòng trọ.

Khoảng năm ngày sau, dì ruột của L đã tới Công an phường 4, quận Tân Bình trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra cả Nam, Vương và Thống thừa nhận hành vi muốn quan hệ tình dục với L nhưng không thực hiện được.

Nhóm thanh thiếu niên giết người câu cá để cướp 2 xe máy, đem bán lấy 1,1 triệu đồng

Các đối tượng gây án

Tối 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng có hành vi giết người, cướp tài sản. Các đối tượng trong độ tuổi từ 14 đến 20.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài, cả nhóm đã rủ nhau đến khu vực mương nước nơi có người câu cá để cướp tài sản.

Sáng 4/8, cả nhóm phát hiện ông V.V.T (SN 1960) và ông N.V.D (SN 1981) đang câu cá tại khu vực mương nước trên địa bàn phường Chánh Phú Hoà, TX.Bến Cát. Các đối tượng giả vờ lại hỏi mua cá.

Trong lúc ông T. và ông D. không để ý, các đối tượng bất ngờ xô, đẩy 2 người từ trên cao xuống mương nước rồi chiếm đoạt 2 xe máy và rời khỏi hiện trường.

Bị đẩy ngã từ trên cao, ông V.V.T đã tử vong tại hiện trường, ông N.V.D bị thương hiện đang được cấp cứu.

Sau khi gây án, các đối tượng mang hai xe máy đi bán được 1,1 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Thông tin mới nhất vụ đôi chân người bị đốt cháy trong túi du lịch

Tứ chi được phát hiện đã bị thiêu cháy

Ngày 1/8, đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án mạng phân xác gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án mất nhân tính, khiến dư luận bức xúc. Chính vì vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, đồng thời phối hợp với các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, công an 62 tỉnh, thành phố và các lực lượng chức năng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án giết người để điều tra làm rõ.

"Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin thêm về vụ án"- Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nói.

Trước đó, chiều tối 24/5, một nhóm trẻ ở khu phố Khánh Lộc (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) phát hiện một chiếc túi du lịch cháy xém, bên trong có 2 đoạn chân người đã bị cháy, chỉ còn lại bàn chân. Kiểm tra bên trong chiếc túi xách, công an còn phát hiện thêm 2 đoạn tay cùng móng tay giả.

Nạn nhân được xác định là nam giới trưởng thành, cao từ 1,68m-1,7m, chết khoảng từ 8 - 14 ngày trước khi được phát hiện.

“Trùm buôn” siêu xe Phan Công Khanh khai về món nợ “khủng”

Ông Phan Công Khanh vào thời điểm khai trương showroom ở quận 1. Ảnh: FBNV

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang tạm giam ông Phan Công Khanh (29 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phan Công Khanh (còn gọi là Khanh Super) nổi tiếng trong giới buôn bán các loại siêu xe và có showroom K-Super tại quận 1, TPHCM. Còn ông Mohamach Da Pha là cộng tác viên, làm việc tại showroom của ông Khanh.

Đến nay, ông Khanh đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai vướng vào vòng lao lý là do đam mê cờ bạc. Theo đó, ông Khanh nhiều lần sang Campuchia đánh bạc và thua liên tiếp dẫn đến nợ khoảng 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Khanh còn thua lỗ nặng nề do đầu tư bất động sản.

Tháng 6, ông Khanh mở showroom K-Super, sử dụng hình ảnh, tên tuổi của mình để nhiều người gửi siêu xe bán với mong muốn gỡ gạc.

Sau đó, bà L.N.T.H (32 tuổi) tố cáo ông Khanh lấy siêu xe trị giá 10 tỷ đồng của mình (nhờ bán dùm) để mang đi cầm cố.

Sập bẫy “mỹ nhân kế”, nam thanh niên ở Bình Dương bị sát hại

Thông và Anh tại cơ quan công an

Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Thành Thông (SN 2000) và Lê Thị Mỹ Anh (SN 2006, cùng quê tỉnh An Giang, để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, do cần tiền tiêu xài, Mỹ Anh đã kết bạn với anh Nguyễn Trọng Kha (SN 2002, trú tỉnh Hậu Giang). Đối tượng sau đó hẹn anh Kha tới đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP Thuận An (Bình Dương) để gặp mặt.

Khi anh Kha đến, Mỹ Anh lừa nạn nhân chở vào đường vắng tâm sự. Tại đây, Thông ẩn nấp sẵn đã xông ra đánh, xịt ớt cay và dùng dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, 2 đối tượng chiếm đoạt xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Tối 1/8, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ được 2 đối tượng Thông và Mỹ Anh khi cả hai đang trốn tại tỉnh Tiền Giang.

