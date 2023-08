Nóng trong tuần: Chân dung “tú bà” dắt mối cho tiếp viên hàng không đi khách giá 3.000 USD

Chân dung “tú bà” dắt mối cho tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh đi khách 3.000 USD

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã tạm giữ hình sự với Võ Thị Mỹ Hạnh (26 tuổi, ngụ phường 17, quận Gò Vấp) để điều tra về đường dây chuyên tổ chức cho các nữ tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh đi "vui vẻ" với khách.

Võ Thị Mỹ Hạnh (bên trái) và hình ảnh khêu gợi của cô gái được Hạnh quảng cáo để thu hút khách

Trước đó, ngày 9/8, Phòng PC02 phối hợp Công an quận 1 kiểm tra khách sạn trên đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1), phát hiện tại 4 phòng có 4 cô gái đang “mây mưa” với khách.

Các cô gái khai nhận được Hạnh môi giới đi tiếp khách tại khách sạn trên với giá 1.000 USD- 3.000 USD.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận, liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không và hotgirl, người mẫu ảnh; sau đó gửi hình ảnh các cô gái trong trang phục tiếp viên các hàng không cho khách nhằm thu hút.

Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh được hưởng 7 triệu/1 lần. Ngoài việc môi giới, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 1.000 USD - 3.000 USD.

Điều tra ban đầu cho thấy, Mỹ Hạnh từng là tiếp viên hàng không của một hãng hàng không – đã nghỉ việc vào cuối năm ngoái.

Hiện Hạnh quản lý trên 30 cô gái sẵn sàng đi với khách, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không và nhiều hotgirrl, người mẫu ảnh nổi tiếng. Ngoài việc môi giới cho các cô gái trên địa bàn TP.HCM, Hạnh còn môi giới các cô gái đi tour, đi tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn.

Người đàn bà biến thái xâm hại con riêng của chồng hờ

Bị cáo tại phiên xét xử

TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt Trần Thị Bé Tư (62 tuổi, Đồng Tháp) 23 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra, Bé Tư cùng “chồng hờ” là ông Đ.V.D đến nhà người quen và gặp bé T.T (nam, 7 tuổi), bé V.N. (nam, 12 tuổi) là con riêng của ông D và bé gái tên K.A (11 tuổi).

Tại đây, Tư đã dùng dụng cụ tình dục xâm hại vào bộ phận sinh dục của bé A để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân.

Ngoài ra, Bé Tư còn 2 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục, tác động lên bộ phận sinh dục của hai bé trai là con riêng của “chồng hờ”.

Tài xế xe ôm trói cô gái trẻ vào gốc cây rồi giở trò đồi bại

Đối tượng Trương Minh Hiếu và hiện trường nơi hiếp dâm nạn nhân.

Khoảng 16h ngày 5/8, em D (SN 2005, quê Vĩnh Long) đến ngã tư Bình Phước (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đón xe khách về tỉnh Bình Phước để thăm bạn. Thấy cô gái trẻ, Hiếu nảy sinh ý định hiếp dâm nên áp sát mời đi xe ôm.

Nghe Hiếu nói giờ này không còn xe khách đi tuyến Bình Phước và giá đi xem ôm cũng khá rẻ nên em D đồng ý đi.

Lợi dụng việc em D không rành đường, Hiếu đưa cô gái vào một bãi cỏ vắng người, thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An. Tại đây, Hiếu dùng vũ lực trói cô gái vào một góc cây để giở trò đồi bại rồi bỏ mặc em D tại đây.

Sau đó, em D. đến Công an phường Bình Hòa để trình báo sự việc.

Qua truy xét, cơ quan Công an đã bắt giữ Hiếu và Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đâm chết hàng xóm rồi bỏ trốn vào rừng, nghi phạm bị bắt khi đi tìm thức ăn

Lực lượng cảnh sát cùng cơ quan chức năng lên rừng núi truy bắt nghi can.

Sáng 12/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã bắt được Lê Đình Thức (44 tuổi, trú xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), nghi can trong vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 6/8, do nghi ngờ ông Q.T.B. (SN 1953, trú cùng xã) là người ném đá vào nhà mình, Thức đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông B tử vong rồi bỏ trốn.

Đến đêm 11/8, lực lượng trinh sát mật phục, phát hiện người có ngoại hình giống Thức, có mặt gần khu vực cây xăng An Lộc để tìm thức ăn nên đuổi theo, vây bắt.

Thức lúc này bỏ chạy và nằm gục lên bờ ruộng nhằm trốn tránh lực lượng công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ Thức và đưa về trụ sở Công an huyện Lộc Hà để điều tra, làm rõ.

Cô gái xinh đẹp vào phòng cưới trộm 8 chỉ vàng của bạn thân

Phạm Thị Mỹ Duyên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Cẩm Thủy

Ngày 9/8, tin từ Công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc trộm cắp tài sản xảy ra tại một đám cưới trên địa bàn huyện.

Qua điều tra, Công an huyện Cẩm Thủy xác định Phạm Thị Mỹ Duyên (SN 1999; ngụ xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, bạn thân của cô dâu) là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp trên.

Tại cơ quan công an, Mỹ Duyên bước đầu khai nhận, sau khi dự tiệc cưới xong, Duyên vào phòng cưới của cô dâu chú rể để chụp ảnh. Tuy nhiên, không thấy cặp vợ chồng trẻ, Duyên liền mở tủ đồ rồi trộm 8 chỉ vàng, bỏ vào túi xách riêng của mình.

