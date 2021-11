Nóng trong tuần: Bí mật bên trong quán bar có dàn tiếp viên xinh đẹp, gợi cảm

Chủ Nhật, ngày 14/11/2021 19:00 PM (GMT+7)

Bí mật bên trong quán bar có dàn tiếp viên xinh đẹp, gợi cảm; Bé gái 12 tuổi bị “yêu râu xanh” giờ trò đồi bại, sát hại trên núi;… là những tin pháp luật đáng chú ý tuần qua.

Bí mật bên trong quán bar có dàn tiếp viên xinh đẹp, gợi cảm

Trang cùng các đồng phạm trong vụ án

Ngày 11/11, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 18 đối tượng là cổ đông, chủ quán, quản lý, nhân viên quán bar Magic Lounge có địa chỉ tại 106 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa về hành vi Cướp tài sản.

Theo đó, quán bar Magic Lounge được mở kinh doanh đồ uống, bóng cười từ năm 2019. Đến tháng 3/2020, chủ quán thuê Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, trú tại phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) lên chương trình hoạt động với mục tiêu phải đạt được doanh thu trên 1,6 tỷ đồng/tháng.

Trang đã xây dựng mô hình nhân sự, phổ biến cho nhân viên nữ có ngoại hình nóng bỏng, sử dụng mạng xã hội như Tinder, Facebook, Badoo... để “câu” khách đến quán. Trước khi khách đến, nhân viên sẽ bày sẵn “bàn tiệc”. Khi khách đến và ngồi 1 lúc, nhân viên nữ sẽ lặng lẽ bỏ trốn, để lại khách phải thanh toán toàn bộ số dịch vụ ăn uống trên bàn.

Nếu khách không có tiền, quán sẽ “giữ” lại đồ có giá trị. Trường hợp khách không trả, quán sẽ cho quản lý, nhân viên “bảo an” ra đe doạ, manh động hơn là đánh đập để khách phải trả tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản, các nạn nhân buộc phải thanh toán số tiền từ 10 - 40 triệu đồng. Mọi hoạt động, “doanh thu” đều được Trang báo cáo cho chủ quán và các cổ đông.

Bé gái 12 tuổi bị “yêu râu xanh” giờ trò đồi bại, sát hại trên núi

Trần Phước Tân (ảnh nhỏ) và hiện trường nơi bé V. bị sát hại

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Phước Tân (SN 1982, trú xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi Giết người và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tân quen biết với anh N.H.Đ và cháu V. (SN 2009 - con anh Đ.). Ngày 6/11, Tân nói dối sẽ mua điện thoại cho V. học online, sau đó chở bé gái đến khu vực xã An Hảo, huyện Tịnh Biên thuê nhà trọ ngủ. Tại đây, Tân đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu V.

Trưa hôm sau, bé V. khóc và đòi Tân mua điện thoại. Tức giận, Tân chở bé gái đến ấp Núi Két, xã Thớ Sơn, huyện Tịnh Biên rồi dẫn lên núi, dùng tay bóp cổ khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tân điều khiển xe về đến khu vực bến phà Châu Giang thuộc TP Châu Đốc thì bị Công an huyện Phú Tân phát hiện đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tân đã thừa nhận tội ác của mình.

Trần Phước Tân từng có 1 tiền án 11 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, ngày 1/9/2020, Tân chấp hành án xong và trở về địa Phương.

Chồng đâm vợ tử vong rồi tự cắt tay, chân

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh minh họa

Sáng 7/11, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội nhận tin báo về việc tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, Nguyễn Mạnh Đức (SN 1976) đã dùng dao đâm vợ tử vong. Gây án xong, Đức dùng dao tự cắt tay, chân và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin báo, phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Đông Anh đã phong toả hiện trường để điều tra, làm rõ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng.

Đường dây đánh bạc 14.000 tỉ của “ông trùm” mới học hết lớp 5

Các đối tượng bị bắt cùng các “xế sang” tại trụ sở công an

Ngày 7/11, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã triệt phá đường dây đánh bạc có quy mô lớn qua mạng internet, bắt giữ 23 đối tượng liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời thu giữ 4 xe ô tô gồm 1 xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet, 1 xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5, 2 xe ô tô nhãn hiệu Maybach cùng nhiều tang vật khác.

Cơ quan công an xác định, trong số 23 người bị tạm giữ, Phạm Công Anh (SN 1979) cùng 2 đàn em là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985) là các đối tượng cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới trong đường dây đánh bạc này. Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, Phạm Công Anh chỉ học hết lớp 5 nhưng rất giỏi về công nghệ. Đối tượng này đã tự học các chiêu trò trên mạng xã hội rồi lập trang web đánh bạc http://bxx.

Theo Công an TP.Hà Nội, nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là các đối tượng hình sự, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi.

“Phi công trẻ” đâm chết người tình trong phòng trọ

Khu vực có nhà trọ xảy ra vụ việc

Tối 8/11, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ ở phường Thuận Giao.

Nghi phạm là Đặng Thành Nhân (SN 1992, quê tỉnh Đồng Tháp) đang điều trị vết thương tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương dưới sự giám sát của cơ quan công an.

Danh tính người bạn gái được xác định là chị T.H.G (SN 1986, quê ở Trà Vinh).

Tại bệnh viện Nhân khai, đêm Chủ nhật, rạng sáng thứ 2 (ngày 8/11), có xảy ra mâu thuẫn với bạn gái tên G. Trong lúc cãi vã, Nhân bị bạn gái đâm và đối tượng đã đâm chết bạn gái.

