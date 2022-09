Nóng trong tuần: Bắt "tú ông" môi giới cho nhiều sao hạng A bán dâm hàng chục ngàn đô/lượt

Chủ Nhật, ngày 11/09/2022 19:47 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bắt "tú ông" môi giới cho nhiều sao hạng A bán dâm hàng chục ngàn đô/lượt; Thầy giáo thể dục đâm chết đồng nghiệp ngay tại trường... là những tin nổi bật trong tuần.

Bắt "tú ông" môi giới cho nhiều sao hạng A bán dâm hàng chục ngàn đô/lượt

Ngày 7/9, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, Phòng 4 thuộc Cục C02 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Long (SN 1991, quê ở TP Hải Phòng, hiện đang trú tại TP Hồ Chí Minh) để làm rõ tội Môi giới mại dâm.

Cơ quan công an xác định, Long là quản lý của một số nghệ sĩ Việt Nam và là quản lý, đại diện cho một vài nghệ sỹ Hàn Quốc khi những người này hoạt động tại Việt Nam.

Lê Hoàng Long là Fashionista khá nổi tiếng, thường xuyên tham dự các chương trình thời trang

Giữa năm 2022, các trinh sát thuộc Cục C02 phát hiện Long có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm. Ngày 25/8, Cục C02 chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 2 đôi nam, nữ đang mua bán dâm tại 2 phòng thuộc một khách sạn cao cấp ở quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, Cục C02 xác định Long đã giới thiệu hai người đẹp là người nổi tiếng hạng A trong showbiz Việt Nam để bán dâm khi khách có nhu cầu. Sau đó, Long thống nhất mức giá với “quý ông” có nhu cầu mua dâm là 15.000 USD (tương ứng khoảng 360 triệu đồng) với mỗi gái bán dâm.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận, sau khi bán dâm xong sẽ thanh toán hai “chân dài” với số tiền 60 triệu đồng/người; số tiền còn lại gần Long đút túi khoảng gần 600 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Long còn khai nhận bản thân đã môi giới mua bán dâm cho một số gái bán dâm khác là hoa hậu, á hậu, người đẹp trong giới showbiz ở Việt Nam và của Hàn Quốc với giá hàng chục nghìn USD.

Thầy giáo thể dục đâm chết đồng nghiệp ngay tại trường

Sáng 7/9, tại trường THCS Nguyễn Du, TP Rạch Giá (Kiên Giang) xảy ra vụ án mạng, nạn nhân là một thầy giáo dạy thể dục.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thế Giáp (SN 1984), ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Hoàng Anh Tuấn (SN 1982), ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá (Kiên Giang) là thầy giáo dạy thể dục cùng trường với hung thủ.

Đối tượng Phạm Thế Giáp cùng hiện trường vụ án mạng.

Tại Cơ quan điều tra Giáp khai nhận, Giáp và Tuấn cùng là thầy giáo dạy bộ môn thể dục tại Trường THCS Nguyễn Du nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đến sáng ngày 7/9, trong lúc đợi học sinh đến học, Giáp thấy thầy Tuấn đi ngang nhìn Giáp với ánh mắt xem thường nên cơn nóng giận nổi lên. Sau đó, Giáp tiến đến bàn của thầy Tuấn đang ngồi và cầm dao đâm 1 nhát vào ngực làm thầy Tuấn té ngã, rồi tiếp tục đâm thêm 9 nhát dao nữa khiến thầy Tuấn tử vong.

Gây án xong Giáp bẻ lưỡi dao quăng bỏ tại sân trường, còn cán dao Giáp chạy đến Cầu 3/2 vứt xuống sông, sau đó đến Công an phường Vĩnh Bảo (TP Rạch Giá) đầu thú.

Thiếu nữ bị cưỡng ép quan hệ tình dục tại quán karaoke

Ngày 5/9, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, đang điều tra, làm rõ hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn của một đối tượng với trẻ vị thành niên tại quán karaoke.

Thiếu nữ bị cưỡng ép tình dục tại quán karaoke (Ảnh minh hoạ)

Đối tượng được xác định là Vũ Văn Dương (SN 1988), trú tại xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang (Hải Dương).

Theo đơn trình báo, khoảng 1h ngày 1/9, tại quán karaoke Hải Nam ở thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang), em Đ.B.O. (SN 2006, ở huyện Văn Yên, Yên Bái) bị Vũ Văn Dương cưỡng ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn.

Do chống cự quyết liệt, hô hoán nên O. đã đẩy được đối tượng Dương ra và chạy đến báo với chủ quán.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nợ nần, ngời đàn ông mua súng đạn trên mạng đi cướp ngân hàng

Lúc 0 giờ 25 phút ngày 11/9, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các cục nghiệp vụ tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Huy Dũng (SN 1988, quê Thanh Hoá; hiện ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) là nghi can thực hiện vụ cướp ngân hàng Vietcombank Biên Hoà- Phòng giao dịch Tam Phước hôm 8/9.

Nghi can bị bắt giữ (áo hồng)

Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, khai vị trí cất giấu súng, tiền, phương tiện sử dụng gây án và các tang vật khác có liên quan tại nhiều vị trí khác nhau.

Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, di lý đối tượng thu giữ 1 khẩu súng, xe mô tô đối tượng sử dụng gây án, tiền...

Kết quả kiểm đếm tiền trong ngày giao dịch xác định tên cướp đã lấy đi khoảng 800 triệu đồng.

Hiện công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-bat-34-tu-ong-34-moi-gioi-cho-nhieu-sao-hang-a-ban-da...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-bat-34-tu-ong-34-moi-gioi-cho-nhieu-sao-hang-a-ban-dam-hang-chuc-ngan-o-luot-a569110.html