Nóng: Người đột nhập vào Bưu điện Cầu Voi - hiện trường vụ án Hồ Duy Hải - lên tiếng

Thứ Bảy, ngày 25/07/2020 11:42 AM (GMT+7)

PV đã liên lạc được với người đột nhập vào Bưu điện Cầu Voi - hiện trường vụ án mạng liên quan đến Hồ Duy Hải đang gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày qua.

Chiều 21/7, dư luận cả nước xôn xao trước sự việc hai thanh niên đi xe máy biển số 68G... bất ngờ đột nhập Bưu điện Cầu Voi (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) - hiện trường vụ án mạng liên quan đến Hồ Duy Hải và bị bỏ hoang hơn 12 năm qua.

Bưu đục Cầu Voi ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An - nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Đình Việt

Công an xã Nhị Thành cho biết bước đầu đã xác định 2 thanh niên đột nhập Bưu điện Cầu Voi là người từ địa phương khác đến. Cả hai tự tiện đi vào bên trong bưu cục, ra sau nhà vệ sinh để... quay clip.

Công an xã Nhị Thành cũng thông tin một trong 2 người này có tháng đến đây nhiều lần, chủ yếu là để quay cảnh sinh hoạt, buôn bán xung quanh khu vực bưu cục và khung cảnh về khuya ở nơi này.

Ngày 23/7, Công an tỉnh Long An cho biết đã nắm được thông tin và yêu cầu Công an huyện Thủ Thừa báo cáo vụ việc. Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện xác minh làm rõ nguyên nhân 2 thanh niên tự ý đột nhập vào Bưu điện Cầu Voi.

Sáng nay (25/7), PV đã liên lạc được với một trong hai người đột nhập vào Bưu điện Cầu Voi, đó là anh Nguyễn Trường Giang (quê Thái Bình) đang sống và làm việc tại Kiên Giang.

Anh Giang cho biết mình là người rất quan tâm tới vụ án Hồ Duy Hải nên muốn vào tận hiện trường để xem và nghiên cứu vụ việc. Chiều 21/7, khi anh và một người bạn đang ở phía trong bưu điện thì bị công an phát hiện. Sau khi được nhắc nhở, anh và người bạn của mình đã rời đi.

PV hỏi thông tin về người đi cùng anh Giang ngày 21/7 nhưng anh này từ chối và cho biết đã vào bưu điện nhiều lần. "Tôi sẵn sàng đến công an để làm việc nếu được đề nghị. Vào hiện trường, tôi chỉ quay phim, chụp ảnh, không làm sai lệch hiện trường", anh Giang khẳng định.

Ông Hồ Đức Anh khẳng định, việc kháng nghị giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải là đúng pháp luật. Ảnh: Thân Hoàng.

Ở một diễn biến liên quan, tại họp báo kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, ông Hồ Đức Anh - Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Viện KSND Tối cao) khẳng định, kháng nghị giám đốc thẩm là "có căn cứ, đúng pháp luật, hoàn toàn cần thiết".

Theo ông Đức Anh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với hai người bị giết. Vụ án phức tạp kêu oan kéo dài qua nhiều cấp xét xử. Vừa rồi phiên giám đốc thẩm là cấp cao nhất.

Viện kiểm sát nhận thấy quá trình xử lý vụ án từ điều tra đến xét xử có nhiều sai sót, nhiều mâu thuẫn, nhiều tình tiết quan trọng chứng minh hành vi phạm tội chưa được cơ quan tố tụng địa phương làm rõ.

"Quan điểm của Viện trưởng Viện KSND Tối cao khi ra kháng nghị là hết sức thận trọng, chắc chắn, vừa đảm bảo quyền con người với bị án Hồ Duy Hải Hải vừa đảm bảo công lý đối với bị hại", ông Đức Anh nhấn mạnh.

Sau phiên tòa, Viện kiểm sát đã có báo cáo gửi Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để theo dõi chỉ đạo. Nội dung báo cào này khẳng định kháng nghị là có căn cứ đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và hoàn toàn cần thiết.

Ông Đức Anh cho biết thêm, đến nay Viện kiểm sát đang tập trung nghiên cứu quyết định giám đốc thẩm, đồng thời theo dõi ý kiến, kiến nghị nếu có từ các cơ quan liên quan.

Quan điểm của Viện trưởng Viện KSND Tối cao là sẽ thực hiện quyền kiến nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải theo quy định tại điều 404 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nguồn: https://danviet.vn/nong-nguoi-dot-nhap-vao-buu-dien-cau-voi-hien-truong-vu-an-ho-duy-hai-len-tie...Nguồn: https://danviet.vn/nong-nguoi-dot-nhap-vao-buu-dien-cau-voi-hien-truong-vu-an-ho-duy-hai-len-tieng-20200725100051422.htm