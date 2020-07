Nóng: Đã bắt được 2 đối tượng nổ súng cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội

Thứ Tư, ngày 29/07/2020 09:35 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ 2 đối tượng nổ súng cướp BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh sau 2 ngày từ khi vụ việc xảy ra.

Đối tượng Ngọc bị bắt khi đang trốn tại TP Hải Phòng và đối tượng Mạnh. Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội, ngày 29/7, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Đống Đa và Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an bắt giữ 2 đối tượng nổ súng cướp ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh vào sáng 27/7.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện đang tạm trú ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) và Hoàng Ngọc (SN 1978, ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa).

BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 10h ngày 27/7, hai đối tượng bịt mặt, đội mũ bảo hiểm đi bộ từ đường Nguyên Hồng vào ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, có địa chỉ tại số 27 phố Huỳnh Thúc Kháng. Khi vào ngân hàng, một đối tượng dùng súng dạng tự chế nổ một phát súng lên trần nhà và nói "tất cả ngồi im, giơ tay lên" rồi yêu cầu nhân viên ngân hàng nộp tiền. Trong khi đối tượng còn lại ném một bịch màu đen xuống sàn, nói: “thuốc nổ, nếu hô thì cho nổ”. Sau đó, các đối tượng cho tiền vào túi màu đen rồi ra khỏi ngân hàng. Số tiền các đối tượng cướp được khoảng hơn 900 triệu đồng.

Quá trình đào tẩu, 2 đối tượng đã đe doạ, cướp đi chiếc xe máy nhãn hiệu Honda dream BKS: 29-137.x2 của một người dân rồi rời khỏi hiện trường theo tuyến đường Nguyên Hồng - Trúc Khê - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

