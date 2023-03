Nóng: Công an đang lấy lời khai cha dượng trong clip nghi ép bé 3 tuổi sử dụng ma túy

Hình ảnh bé trai nghi bị bạo hành và nghi ép sử dụng ma túy (ảnh cắt từ clip)

Ngày 26/3, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan đã xác định nơi Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, ngụ quận Tân Bình), Lê Văn Bậm (chồng hờ của Nguyên) để điều tra, làm rõ nghi vấn Bậm bạo hành và cho bé trai 3 tuổi (con của Nguyên) sử dụng ma túy.

Bậm chính là người đàn ông xăm trổ trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung các clip thể hiện nghi vấn Bậm bạo hành và cho bé AT sử dụng ma túy trước sự chứng kiến và quay clip của Nguyên.

Sau khi xác định nơi ở của cặp đôi tại một địa bàn ở huyện Củ Chi, TP.HCM, công an đã ập vào đưa Bậm, Nguyên cùng bé AT về trụ sở để làm việc. Hiện công an đang lấy lời khai Bậm và Nguyên.

Trước đó khuya 24/3, mạng xã hội xuất hiện clip đoạn clip một người đàn ông được cho là ba dượng trói chân, dùng kềm tác động vào bộ phận nhạy cảm và cho bé trai 3 tuổi dùng chất nghi là ma túy đá ở TP.HCM. Đoạn clip lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây phẫn nộ trong dư luận.

Anh Trần Minh Tài (31 tuổi, ngụ quận 8) cho biết mình là ba ruột của bé trai trong đoạn clip nói trên và cũng là người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội.

Anh Tài cho biết, năm 2018, vợ chồng anh kết hôn và có nhau 2 đứa con, bé trai trong clip là con út. Hai năm trước, vợ chồng mâu thuẫn, vợ mang các con đi sống với người tình là Bậm.

Năm 2022, biết người đàn ông sống chung với vợ có sử dụng ma túy nên anh Tài đến đón con gái lớn về nuôi. Ngày 23/3, khi vào mục tin nhắn trong tài khoản mạng xã hội của vợ là Nguyên để bán hàng online thì anh Tài phát hiện những clip nói trên nên nhờ người đăng lên mạng tố cáo hành vi sai phạm, đồng thời trình báo cảnh sát.

Theo anh Tài, các clip trên thể hiện sự việc diễn ra từ 4-5 tháng trước, vì trong đó có hình ảnh con gái lớn của mình (trước khi bé được đón về ở với cha ruột).

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-cong-an-ang-lay-loi-khai-cha-duong-trong-clip-nghi-ep-be-3-tuoi-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-cong-an-ang-lay-loi-khai-cha-duong-trong-clip-nghi-ep-be-3-tuoi-su-dung-ma-tuy-a599821.html