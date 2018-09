Nỗi lòng của người mẹ có con gái 11 tuổi nghi bị xâm hại

Nhiều tháng nay, bà N mang đơn tố cáo đi khắp nơi vì cho rằng con gái 11 tuổi bị xâm hại tình dục. Mỗi khi kể lại chuyện cũ, người mẹ lại nghẹn nước mắt…

8 lần chở con lên công an

Gia đình bà P.T.N (55 tuổi, trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Gặp chúng tôi, bà nói: “Nhà tôi là hộ nghèo của xã. Tôi làm ruộng kiêm nghề gom nhặt sắt vụn. Chồng làm thợ xây nhưng bỏ hai mẹ con đi cách đây hơn hai tháng rồi”.

Chỉ vào góc nhà khuất sau đoạn dây phơi đang treo quần áo, bà N nói: "Đó là góc học tập của con gái tôi. Cháu sinh năm 2007, vẫn còn dại lắm, đã biết gì đâu. Vậy mà người ta nỡ hại nó”. Nhìn căn nhà nhỏ trống trơn chỉ có mấy cái Giấy khen của cháu bé dán trên tường, chúng tôi không khỏi cám cảnh cuộc sống đơn thân, chật vật của mẹ con bà N.

Vừa lúc bà kéo cái túi nilon màu đỏ dưới gối kê trong giường rồi soạn hết ra chiếc bàn mộc cũ kĩ. Đó là những tập đơn tố cáo, đơn kêu cứu, lẫn hóa đơn gửi thư nhanh và giấy tờ trả lời của các cơ quan chức năng mà bà đã gửi đơn. “Hơn 2 tháng qua, tôi đã 8 lần chở con lên Công an xã, Công an huyện, Công an tỉnh theo yêu cầu của họ, hai lần đưa con đi khám, một lần đi giám định còn lại là đi bưu điện gửi đơn khắp nơi. Nhìn giấy báo nhận đơn ngày càng nhiều, tôi càng xa xót, thương con”, bà N nghẹn ngào.

Bà N kể: “Khoảng 18h30 ngày 17/6, tôi đi làm về thì con gái chạy đến ôm chặt lấy mẹ khóc. Cháu bảo, giờ mẹ đừng cho chú T đến nhà mình nữa. Tôi hỏi, tại sao thế con? Cháu nói là buổi chiều mẹ đi làm con ở nhà một mình, chú T vào nhà vật con xuống đòi hiếp. Lúc đó, may có chị G đến nên chú ấy thả con ra rồi đi về”.

Nghe con kể, bà N chạy sang nhà anh T để hỏi cho ra nhẽ. Trong cơn bức xúc, bà N mắng: “Giờ chú không được đến nhà tôi nữa. Khi chiều tôi đi làm, chú đến làm gì con bé. Tôi sẽ không tha cho chú đâu, sẽ làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an”. Nghe bà N mắng, anh T chỉ im lặng. Ít phút sau, anh này mới cất lời: “Tôi chỉ trêu ghẹo cháu thôi chứ không làm gì cả”.

Bà N kể tiếp, sau khi từ nhà anh T về, bà tiếp tục gặng hỏi con: “Đây là lần đầu hả con?”. Theo lời cháu kể lại, năm học lớp 4 (khoảng năm 2016 - PV), cháu bị anh T sờ soạng khoảng 7-8 lần. Có lần, cháu đã bị xâm hại tình dục. Do bị đe dọa nên cháu đã không dám kể với mẹ. Vừa giận, vừa thương con, bà N chạy đến nhà bố mẹ anh T và yêu cầu bố mẹ anh này cùng bà đưa cháu bé đi khám tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An. “Sáng 18/6, khi mẹ con tôi đến khám đã thấy gia đình T ở đó rồi. Tôi nói với bác sĩ là cháu bị xâm hại tình dục. Khi bác sĩ đưa tờ giấy kết quả cho tôi thì bố T giật mất rồi đi về luôn”, bà N nói.

Do không yên tâm nên ngày 19/6, bà N đưa con đến một bệnh viện khác khám lại. Tại đây, bác sĩ cho biết màng trinh của con gái bà đã bị rách. “Cầm kết quả khám nghiệm, tôi đưa con gái đến Công an xã và Công an huyện Nghi Lộc trình báo sự việc. Đến nay, tôi đã 8 lần chở con đến cơ quan công an để lấy lời khai. Lần nào con cũng khai như đã kể lại với tôi. Ngày 20/6, Công an huyện lại đưa con tôi đi giám định tại Trung tâm Pháp y tỉnh, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa nhận được kết quả”, bà N nói.

Vẫn đang tích cực xác minh

Thấy vụ việc xảy ra đã lâu nhưng nghi phạm vẫn không bị xử lý nên ngày 23/8, bà N gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An và Trung ương. Nhớ lại những đêm ngồi viết đơn, bà N nói: “Có đêm tôi đang ngồi viết đơn thì con gái thức giấc có biểu hiện hoảng loạn, khóc lóc... Thương con, tôi cũng chỉ biết ôm cháu động viên, an ủi rồi hai mẹ con cùng ngồi khóc. Sau đó, chờ con ngủ tôi mới tiếp tục ngồi viết đơn, rồi chờ con đi học rồi mới mang đi gửi”.

Rời nhà bà N, chúng tôi đến nhà bố mẹ anh T. Bố T bức xúc cho rằng, việc bà N tố cáo con trai ông hiếp dâm là vu khống. Nói đoạn, ông đưa cho chúng tôi xem sổ kết quả khám nghiệm tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh với kết luận: “Màng trinh bình thường”.

Gặp anh T, chúng tôi nhắc lại lời kể của cháu bé thì anh này khẳng định, đó là sự vu khống, không đúng sự thực. “Việc bà N tố cáo thế nào tôi không biết. Tôi chỉ thừa nhận ngày 17/8 có đến nhà bà ấy và có kéo tay đùa vui con bé vì trước đó, bé có trêu tôi”, anh T nói.

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Nghi Thái cho biết: “Khi nhận được thông tin bà N tố cáo anh T có hành vi hiếp dâm con gái bà, UBND xã đã báo cáo Công an huyện vì tính chất vụ việc vượt quá thẩm quyền cấp xã. Hiện công an huyện đang thụ lý, kết quả thế nào chúng tôi chưa nhận được”.

Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết: “Vụ việc đang được Công an huyện tích cực điều tra. VKSND huyện cũng đã cử cán bộ tham gia. Vụ việc liên quan đến bé gái còn ít tuổi và các bên liên quan nên chúng tôi phải xác minh rõ để không bỏ lọt tội phạm cũng như tránh oan sai. Khi nào có kết quả phía công an sẽ thông tin chi tiết”.