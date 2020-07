Nỗi đau giằng xé tâm can của người cha có con gái 10 tuổi bị gã hàng xóm hãm hiếp

Thứ Tư, ngày 01/07/2020 10:00 AM (GMT+7)

Trần Đình Bình nhiều lần sàm sỡ và hiếp dâm cháu T. (10 tuổi). Biết được sự việc, ông H., cha của bé T. đã làm đơn tố cáo Bình lên cơ quan công an. Con gái bị hãm hại khiến cho người đàn ông này suy sụp. Ông H. lo sợ sau này lớn lên con nhận thức được sự việc sẽ xấu hổ, tự ti, sa sút trong học hành và ảnh hưởng đến tương lai. Còn đối với kẻ giở trò đồi bại với con mình, ông H. mong pháp luật xét xử nghiêm minh để răn đe những kẻ khác.

Ông H. lo sợ khi con nhận thức được sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý và tương lai của con sau này

Bé 10 tuổi bị hàng xóm hãm hại

Ngày 30/6, thông tin từ Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa bàn giao hồ sơ và đối tượng Trần Đình Bình (52 tuổi), trú tại xã Lam Sơn, huyện Đô Lương cho Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, đối tượng Bình bị khởi tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân trong vụ án này là em N.T.T. (10 tuổi) trú cùng địa phương với Bình.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi vượt gần 100km về địa phương tìm hiểu sự việc. Phải chờ gần đến 12h, ông N.T.H.(SN 1979), bố của bé T. mới đi đào giếng thuê về. Nhắc đến sự việc xảy ra với con gái mình mắt ông H. đỏ hoe. Người đàn ông này cho biết có nằm mơ cũng không nghĩ sự việc đó xảy ra với con mình. Rửa vội khuôn mặt bết mồ hôi, ông H. tâm sự cho chúng tôi về sự việc.

Theo ông H. sự việc bé T. bị xâm hại được gia đình phát hiện vào ngày 19/6. “Nghe mấy đứa đi chăn bò cùng kể lại sự việc cháu T. bị ông Bình hãm hại. Chúng tôi gặp ông Bình để hỏi rõ sự việc. Ông Bình cũng thừa nhận việc mình thực hiện hành vi đồi bại với cháu T. Ông Bình bảo có lỗi với cháu T. Cực chẳng đã, tôi đã làm đơn tố cáo hành vi của Bình lên cơ quan chức năng. Tối cùng ngày, ông Bình bị công an bắt đi”, ông H. kể lại sự việc.

Theo đó, từ tháng 4 – 6/2020, Bình đã 4 lần thực hiện hành vi sàm sỡ và hiếp dâm đối với bé T. Lợi dụng bé có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm nên Bình tiếp cận cháu T. Trong lúc hỏi han quan tâm, Bình đã sàm sỡ cháu bé. Sau đó vài hôm, Bình 2 lần thực hiện hành vi sàm sỡ với cháu T.

Vào khoảng 9h ngày 19/6, Bình tiếp tục đi đến chỗ em T. thường xuyên đi chăn bò. Tại đây, Bình rủ cháu T. đi tìm tổ ong cùng mình. Không mảy may nghi ngờ “lòng tốt” của Bình, cháu T. đi theo. Bình đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu T. Một người bạn đi chăn bò cùng T. phát hiện sự việc nên gạn hỏi cô bé. T. đã kể lại sự việc cho bạn nghe. Biết được sự việc, ông H. đã làm đơn tố cáo hành vi của Trần Đình Bình lên cơ quan chức năng. Bình bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ ngay sau đó.

Nỗi đau của người cha

Theo tìm hiểu, mẹ của T. mất khi cô bé vừa tròn 2 tuổi. Thời điểm đó, mẹ của T. mắc bệnh hiểm nghèo, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới. Gia đình vay mượn tiền bạc để chữa trị nhưng mẹ của T. không qua khỏi. Một mình ông H. phải gồng mình gà trống nuôi hai đứa con, thời điểm này, anh của T. chỉ mới tròn 4 tuổi. Bốn năm sau, vì muốn có người đỡ đần mình trong việc chăm con, ông H. kết hôn với một người phụ nữ ở huyện Thanh Chương và sinh thêm được một người con trai.

Công việc chủ yếu của vợ chồng ông H. là làm nông nghiệp. Tranh thủ thời gian rảnh, ông H. đi chặt keo thuê, đào giếng kiếm thêm thu nhập. “Vào hồi tháng 4 nghỉ học vì dịch bệnh Covid - 19 nên T. thường xuyên đi chăn bò giúp bố mẹ. Có hôm tôi thấy con bé đưa về 2.000đồng, gạn hỏi thì con bé bảo ông Bình cho mua kẹo. Có hôm thấy con bé cầm 20.000đồng, tôi hỏi thì con bé bảo ông Bình cho. Cứ nghĩ ông Bình thương cảm cho hoàn cảnh con bé nên cho tiền mua gói bim bim, cái kẹo. Tôi thực sự không ngờ, ông Bình lại dở trò đồi bại đó với con mình”, ông H. nghẹn lời nói.

Sự việc T. bị Bình xâm hại khiến cho người dân địa phương phẫn nộ và bàn tán không dứt. Ông H. cho biết, thời điểm này bé T. còn quá nhỏ chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Người cha này lo sợ khi cháu bé nhận thức được sẽ tự ti xấu hổ và ảnh hưởng đến tương lai của cháu. Kể từ khi xảy ra sự việc, bé T. cũng trầm tính hẳn. Ông H. mong muốn pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh hành vi của ông Bình để răn đe những kẻ khác. Còn về mặt bồi thường ông H.cho biết theo quy định của pháp luật và không đòi hỏi thêm. Ông H. chỉ mong mọi việc nhanh chóng rơi vào quên lãng để con mình không bị ảnh hưởng đến tâm lý.

Ông Đặng Hữu Thái, Bí thư xóm 6, cho biết: “ Khi triệu tập Bình, gia đình cháu bé lên làm việc Bình thừa nhận dở trò đồi bại với cháu bé. Bình chưa có tiền án hay tiền sự gì. Gia đình của cháu T. thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm nên cháu cũng thiệt thòi”.

Sau khi thu thập đủ tài liệu và chứng cứ, Cơ quan Công an huyện Đô Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Bình về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Mặc dù, Bình đã dở trò đồi bại với cháu T. nhưng theo kết quả khám nghiệm pháp y, màng trinh cháu T. vẫn còn nguyên vẹn.

