Nỗi ân hận của người chồng túm tóc vợ kéo ra đường lột quần

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 17:24 PM (GMT+7)

15 năm tình nghĩa vợ chồng, có với nhau 2 mặt con, nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng, chỉ vì thói ghen tuông mà Nguyễn Văn Lương (43 tuổi, trú tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã tự phá đi tất cả. Để giờ đây, khi bình tâm trở lại, Lương chỉ biết cúi mặt nói 2 tiếng “ân hận” muộn màng.

Anh trai chị Hồng chia sẻ với PV về vụ việc. Ảnh: X.Thắng

Người phụ nữ có số phận bất hạnh

Mới đây, hình ảnh một người phụ nữ chạc 40 tuổi bị chồng đánh đập dã man, rồi lột đồ giữa thanh thiên bạch nhật xảy ra tại địa bàn xã Ngọc Mỹ (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã lan truyền một cách chóng mặt trên các trang mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Nạn nhân trong vụ bạo hành trên được xác định là chị Tạ Thị Hồng (40 tuổi, trú tại xã Ngọc Mỹ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và kẻ hành hung chị không ai khác chính là người chồng có tên Nguyễn Văn Lương (40 tuổi).

Tại xã Ngọc Mỹ, đa phần người dân địa phương đều tỏ ra thương cảm cho số phận bất hạnh của chị Hồng. Khi chị Hồng tròn 2 tuổi, mẹ chị qua đời. Vài năm sau, cha chị đi thêm bước nữa. Có lẽ bởi hoàn cảnh éo le đó, các anh em trong nhà không ai được học hành đến nơi đến chốn. Và khi mới mười mấy tuổi đầu, chị Hồng đã rời xa gia đình xuống Hà Nội để mưu sinh.

Trong thời gian lao động nơi đất khách quê người, chị đã gặp và quen biết với một cán bộ công an về hưu trú tại Hoàn Kiếm (Hà Nội). Biết được hoàn cảnh đặc biệt của chị Hồng, ông đã chủ động đề nghị nhận chị làm con nuôi. Năm 1998, ở độ tuổi trưởng thành, thông qua sự mai mối, chị Hồng bén duyên cùng Nguyễn Văn Lương.

Làm công nhân thời vụ trong khu công nghiệp gần nhà, dù mang trong mình nhiều bệnh tật (bị viêm gan B), chị Hồng luôn là lao động chính trong nhà. Trong khi đó, chồng chị vốn có nghề thợ hàn, nhưng công việc không đều đặn, thu nhập bấp bênh. Những năm đầu của cuộc sống hôn nhân, tình cảm vợ chồng chị rất thắm thiết. Họ cùng nhau san sẻ những đắng cay, ngọt bùi.

Tuy nhiên, niềm vui giản đơn ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Cách đây vài năm, chị Hồng tâm sự với người thân rằng, chị phát hiện chồng mình có mối quan hệ “ngoài luồng”. Cũng kể từ đó, tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt. Tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng thực chất hai người đã ly thân. Họ vẫn cố gắng hàng ngày nhìn mặt nhau chỉ vì nghĩ cho 2 con nhỏ.

Giọt nước tràn ly

Người chồng đánh vợ dập lá lách tại Vĩnh Phúc.

Theo lời của Lương, trước đó anh ta bất ngờ nghe lén được cuộc trò chuyện giữa vợ và một người đàn ông khác. Sáng 29/4, sau khi đi mua đồ ăn sáng về tới nhà, vừa nhìn thấy chị Hồng ở sân, Lương đã nổi máu ghen tuông. Trong phút giây cuồng dại, anh ta lao vào đánh vợ, rồi lôi vợ ra đường làng lột quần áo. Được hàng xóm khuyên bảo, Lương mới đưa vợ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Hồng được chuyển tiếp xuống Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Bên hành lang Bệnh viện Việt Đức, chia sẻ với PV, anh Tạ Quang Hải (43 tuổi, anh trai nạn nhân) cho biết: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tôi vội tìm tới bệnh viện để xem tình hình em gái. Mặt khác, gia đình viết đơn trình báo gửi tới cơ quan công an đề nghị giải quyết. Trước đây, cuộc sống vợ chồng Hồng yên ấm lắm. Nhưng kể từ ngày Hồng phát hiện Lương có mối quan hệ ngoài luồng, tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt. Ngược lại, Lương cũng nghi ngờ vợ mình một cách vô cớ. Sự việc ngày 29/4 chẳng khác nào giọt nước tràn ly".

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ngọc Mỹ đã xuống hiện trường điều tra rõ vụ việc. Sáng 2/5, Công an huyện Lập Thạch đã mời Lương lên làm việc. Tuy nhiên lấy lý do đang phải chăm sóc vợ tại bệnh viện nên anh này chưa có mặt tại cơ quan công an.

Trong khi đó, anh H (hàng xóm của gia đình chị Hồng) nhớ lại: “Hôm đó, tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe tiếng cãi vã ngoài đường. Chạy ra tới nơi thì tôi và nhiều người khác chứng kiến cảnh chị Hồng đang bị Lương hành hạ, đánh đập dã man. Nhiều người muốn lao vào can ngăn, nhưng bị Lương dọa nạt”.

Liên quan tới vụ việc, thông tin với PV, một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Chị Hồng nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, lá lách bị dập, trên mặt có nhiều vết bầm tím. Do vết thương quá nặng nên bệnh nhân được chuyển viện để tiếp tục điều trị”.

Chiều 6/5, trao đổi thêm với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Tạ Quang Hải cho biết, hiện chị Hồng vẫn lúc tỉnh lúc mê, người thân đang hàng ngày túc trực tại Bệnh viện Việt Đức để chăm sóc chị. Mong muốn của gia đình là các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý đúng người đúng tội.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.