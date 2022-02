Những người đàn ông cuồng ghen và cái kết đắng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán và đầu Xuân Nhâm Dần, cơ quan Công an và TAND TP Hà Nội đã bắt giữ và mở nhiều phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử các vụ án giết người mà điểm chung xuất phát từ tình ái. Quá trình điều tra và xét xử cho thấy, trong cơn hận tình và cuồng ghen, những người đàn ông bị phụ tình đã hành động thiếu suy nghĩ, để rồi tự đẩy cuộc đời mình vào cảnh bi đát.

1. Ngày 14/1, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử bị cáo Ngô Văn Xuyên (SN 1970, trú tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị truy tố về tội giết người và tuyên phạt bị cáo Xuyên 9 năm tù. Bị hại trong vụ án là N.V.Q (SN 1976, trú tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai), là người từng có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với vợ bị cáo. Theo bản án, năm 1990, Xuyên và chị H.T.L (SN 1968) kết hôn với nhau và sinh được hai con chung. Nhưng sau đó, chị L phải lòng nảy sinh tình cảm ngoài vợ chồng với Q, người kém chị L tới 8 tuổi.

Mối tình trái pháp luật này tồn tại khoảng hai năm thì chị L nhận thấy sai lầm nên quyết định chấm dứt. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Q không đồng ý nên nhiều lần đến tận nhà chửi chị L và Xuyên. Không những thế, Q còn nhắn tin vào số điện thoại của vợ chồng Xuyên với những lời lẽ đe dọa và xúc phạm gia đình Xuyên.

Sự việc trở nên thực sự nghiêm trọng vào tối 19/6/2021 khi Q đến nhà bạn uống rượu. Nhậu xong, Q phóng xe máy đến nhà Xuyên và chửi bới thô tục, trong đó có câu rất đau lòng: “Con vợ mày ngủ với tao suốt mà mày không thấy nhục à?”. Chửi bới một lúc, Q ghé qua nhà hàng xóm của Xuyên nói thêm vài chuyện. Ít phút sau, Q quay lại nhà Xuyên tiếp tục chửi bới. Cay cú vì bị xúc phạm, Xuyên vào gầm cầu thang lấy đoạn gậy tre gắn dao bầu rồi đi ra cổng. Thấy Xuyên đi ra, Q ngồi lên xe máy nổ máy sẵn.

Giáp mặt nhân tình cũ của vợ, Xuyên hỏi: “Tao làm gì mày mà mày sỉ nhục tao”. Dứt lời, Xuyên dùng tay phải cầm gậy tre gắn dao bầu đâm thẳng vào mạn sườn bên phải Q nhưng anh này tránh được và vứt xe máy bỏ chạy. Quá trình chạy, Q bị ngã xuống đường nên Xuyên đuổi kịp và đâm liên tiếp vào người Q. Người dân khu vực đã tới căn ngăn nên Xuyên bỏ đến nhà hàng xóm và nhờ đưa đến Công an huyện Quốc Oai đầu thú.

Về phía Q, sau khi bị Xuyên đâm nhiều nhát vào người trọng thương đã được người dân đưa đi cấp cứu. Nhưng do thương tích quá nặng nên Q đã tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện. Tại phiên tòa, bị cáo Xuyên thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Theo trần tình của Xuyên, nguyên nhân khiến bị cáo ra tay với nhân tình của vợ là do bị hại thường xuyên xúc phạm khiến bị cáo cảm thấy bị tổn thương nặng nề... Nói lời sau cùng, bị cáo Xuyên mong muốn HĐXX xem xét thấu đáo đến nguyên nhân và hoàn cảnh bị cáo phạm tội, từ đó cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Dương Đức Thịnh.

2. Ngày 6/1, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử bị cáo Dương Đức Thịnh (SN 1956, trú tại xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo Thịnh 8 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị P (SN 1982, ở huyện Quốc Oai). Theo bản án, Thịnh đã có gia đình nhưng vẫn lén lút quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với chị P. Một thời gian sau, do nghi ngờ chị P có tình cảm với người đàn ông khác nên Thịnh nảy sinh ý định giết người đàn ông nghi là người tình của chị P.

Đêm 25/5/2021, Thịnh dùng kìm cắt đứt đoạn dây cáp viễn thông dài hơn 4 mét và lột bỏ phần nhựa bên ngoài. Sau đó cuộn một đầu dây xích vào khóa cổng nhà chị P. Đầu dây còn lại, Thịnh cuộn vào chiếc đinh dài rồi cắm vào đường dây điện dân sinh nhằm dẫn điện vào xích khóa cổng nhà chị P rồi ra về. Khoảng 5h30 hôm sau, chị P ra mở cổng thì chạm vào dây xích bị điện giật ngã ngửa ra phía sau. Chị P sau đó đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Hai ngày sau, Thịnh ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại phiên toà, bị cáo Thịnh bày tỏ sự ăn năn, hối hận và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về gia đình, hoà nhập xã hội.

3. Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hùng Dũng (SN 2000, trú tại xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 18h30 ngày 6/2, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.L (trú tại xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc) về việc khi chị đang đứng tâm sự với bạn trai là anh L.T.V thì bị bạn trai cũ là Nguyễn Hùng Dũng dùng dao tấn công. Do vết thương quá nặng, anh L.T.V đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Hùng Dũng là sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm 2019, khi đi học tại Hà Nội, Dũng có quan hệ tình cảm yêu đương với chị L và cả hai thuê trọ ở cùng nhau. Mới đây, Dũng phát hiện chị L có quan hệ tình cảm với anh V là người làm cùng công ty, nên giữa Dũng và chị L xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Từ đó, chị L đòi chia tay với Dũng.

Bực tức vì bị chị L chia tay và phát hiện chị L có người yêu mới, Dũng đã nảy sinh ý định trả thù nên mua sẵn dao nhọn giấu trong người. Chiều 6/2, Dũng phát hiện chị L và anh V đi xe máy vào trong ngõ, trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận Nam Từ Liêm), Dũng chặn xe lao vào đâm anh V. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn. Khoảng 21h cùng ngày, Dũng đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Từ những vụ án trên cho thấy, chỉ vì ghen tuông mà ba người đàn ông trên đã hành động mất lý trí dẫn đến hậu quả đau lòng là người mất mạng, kẻ vào tù. Đối với những người phụ nữ liên quan thì họ sống trong dằn vặt, ám ảnh chưa biết đến khi nào nguôi ngoai. Không những thế, những người thân của bị cáo và bị hại cũng phải chịu nỗi đau dai dẳng và nhiều hệ luỵ kéo dài. Mong rằng bài học từ những vụ án tình đau lòng trên sẽ cảnh tỉnh mỗi người để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.

