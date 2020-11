Những gã trai sống bằng "nghề" bẫy tình

Thứ Hai, ngày 30/11/2020 21:00 PM (GMT+7)

Vẻ ngoài bảnh bao, luôn thể hiện là gia đình có điều kiện và đặc biệt là vẫn chưa có vợ con, không ít gã trai đã khiến cho nhiều cô gái trẻ liêu xiêu. Song đằng sau vẻ hào nhoáng đó là tâm địa xấu xa, đểu giả. Có những kẻ luôn đặt sẵn máy quay mỗi khi "yêu", để rồi sau đó đe dọa, tống tiền người cũ…

"Bóng sáng" lừa đảo

Mới đây chị Hoàng Thị H. (trú tại TP Hưng Yên) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để trình báo về việc chị đang bị bạn trai cũ chiếm đoạt tài sản.

Cách đây mấy năm, H. vừa về Hà Nội học một thời gian thì "bập" vào mối tình với Tuấn (sinh năm 1990, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Liêu xiêu trước vẻ đẹp trai, phong độ của "giai Hà Nội", H. dễ dàng "đổ" khi nghe Tuấn "chém gió" rằng gia đình có bố mẹ đều là sỹ quan cao cấp của lực lượng vũ trang, bản thân gã hiện là CEO của một công ty khởi nghiệp.

Các cô gái trẻ cần biết bảo vệ bản thân mình trong những mối quan hệ tình cảm.

Sau khi tán đổ H., Tuấn thường xuyên đến nhà trọ của người yêu ăn ngủ. Gã bốc phét rằng tính vốn... độc lập, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ quá nhiều nên đã xin ra ngoài thuê nhà, tự thân vận động. Cũng với lý do này, gã nhiều lần vay mượn tiền người yêu, thậm chí còn vác xe máy của chị H. đi "cắm" rồi để mặc cho chị tự đi "nhổ". Cùng lúc Tuấn vẽ ra tương lai rực rỡ với biệt thự triệu đô của bố mẹ sớm muộn cũng về tay gã. Dù đã chán ngấy chàng CEO không xu dính túi, song H. vẫn cố gắng cung phụng mong một ngày được nương nhờ. Sau nhiều tháng "cơm no bò cưỡi", gã Sở Khanh đã bỏ bê người yêu với lý do đang tập trung tất cả tâm sức cho công ty nên… không có thời gian.

Cất công tìm hiểu, chị H. choáng váng khi phát hiện ra Tuấn đã có vợ con tại một huyện ngoại thành của Hà Nội. Và công việc "khởi nghiệp" của hắn là chuyên tâm vào… các ổ nhóm cờ bạc, bóng bánh. Gã thường xuyên vay mượn khắp mọi nơi để ném vào những game cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Cú chót, Tuấn mượn thẻ tín dụng của chị H. để "mua đồ đạc trang trí cho căn nhà mới của hai vợ chồng". Gã đã tiêu sạch hạn mức rồi biến mất tăm tích. Cực chẳng đã chị H. đành lên cơ quan Công an trình báo.

Cách đây chưa lâu Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã điều tra xử lý một nam thanh niên chuyên lừa chị em phụ nữ vào nhà nghỉ để trộm cắp tài sản. Gã là Nguyễn Như Mạnh (SN 1996, trú tại xã Phú Bình, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) .

Trước đó qua mạng xã hội, Mạnh làm quen với chị Lan (quê Thanh Hóa) giới thiệu tên là Nhật Anh, nhà ở phố Bà Triệu, Hà Nội. Sau vài lần nói chuyện, đôi bên hẹn gặp đi chơi. Ngay buổi gặp đầu tiên, cô gái trẻ đã đồng ý cùng người bạn mới quen vào một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề (quận Long Biên). Khi chị Lan tỉnh giấc thì không thấy người bạn trai đâu. Kiểm tra đồ đạc, chị Lan tá hỏa khi thấy chiếc iPhone và 20 triệu đồng trong ví không cánh mà bay. Hỏi lễ tân nhà nghỉ, cô gái trẻ hốt hoảng khi biết Nhật Anh đã rời khỏi khách sạn.

Nhận trình báo của bị hại, Công an quận Long Biên khẩn trương điều tra, xác minh và nhanh chóng xác định nghi phạm là Nguyễn Như Mạnh. Sau đó Mạnh đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Thành Trung dùng ảnh nóng của người yêu cũ để tống tiền.

Thủ đoạn của Mạnh là chủ động kết bạn với những cô gái trẻ qua mạng xã hội, đặt vấn đề yêu đương rồi đưa nạn nhân vào nhà nghỉ, lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Trên trang facebook cá nhân, Mạnh thường dùng ảnh đại diện mặc trang phục Công an và công cụ hỗ trợ, tự tạo vỏ bọc tốt về bản thân để kết bạn với các cô gái trẻ, hứa hẹn quan hệ yêu đương và chủ động rủ họ đi chơi. Gặp các nạn nhân, Mạnh cố tình khoe chiếc… chìa khóa có nhãn hiệu của chiếc xe Mercedes thể hiện sự giàu có.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định ngoài chị Lan, Mạnh còn lừa đảo chiếm đoạt điện thoại của hai cô gái khác. Gã đã bị cơ quan Công an khởi tố, điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Dùng clip nóng để tống tiền

Cuối tháng 3-2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1995, trú tại xã Tự Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Cuối năm 2018, chị Trần Thị A. quen Trung qua chơi game. Bước từ game ra đời thực, sau nhiều lần gặp nhau, dáng vẻ bóng bẩy của Trung cùng cái miệng dẻo quẹo của anh chàng đã khiến chị A. sinh lòng cảm mến. Hai người nhanh chóng có tình cảm yêu đương và đã "lên giường" với nhau. Trong các lần đó, Trung đã quay lại clip yêu đương giữa gã và chị A. Cuối năm 2019, chị A chủ động chia tay. Sau một thời gian không gặp nhau, chị A bất ngờ nhận được tin nhắn của Trung yêu cầu đưa 5 triệu đồng nếu không sẽ đăng đoạn clip sex lên mạng và gửi cho người thân của chị A. Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự bản thân, chị A. đã đến Công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm để trình báo.

Tiếp nhận đơn của chị A., cơ quan Công an đã bố trí lực lượng tại khu vực chị A. hẹn Trung. Tại quán cà phê, khi chị A đưa tiền và Trung đưa mật khẩu tài khoản icloud cho chị thì tổ công tác Công an phường Phú Diễn bắt quả tang hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Thành Trung. Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành thu giữ tang vật và đưa đối tượng về Công an phường xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thành Trung khai do có tình cảm với chị A nên tháng 4-2019, Trung từ Hải Phòng lên Hà Nội làm việc. Khoảng tháng 11-2019, Trung rủ chị A quay lại clip sex của hai người tại phòng trọ của Trung. Khi quay xong, chị A có xem lại và yêu cầu xóa clip nhưng Trung không xóa. Sau đó, Trung chia clip thành nhiều đoạn nhỏ khoảng 2-3 phút rồi gửi vào Facebook, Zalo cá nhân để lưu giữ lại. Chị A không biết việc này. Sau đó hai người chia tay.

Tháng 3-2020, do hết tiền tiêu Trung nảy sinh ý định dùng các đoạn clip trên để tống tiền chị A. Trung dọa nếu chị A không đưa tiền, Trung sẽ đăng clip lên mạng, gửi cho người thân của chị. Ngày 22-3, Trung phát hiện số clip lưu ở Zalo, Facebook bị xóa mất. Trung tiếp tục đe dọa chị A còn lưu các clip sex ở tài khoản icloud trên điện thoại để bắt chị A phải đưa tiền.

Mới đây Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ Phạm Tiến Tùng (SN 1986, trú ở thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) khi hắn cưỡng đoạt tài sản của người yêu cũ. Qua mạng xã hội, Tùng quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Thúy (SN 1978, trú tại huyện Lạc Sơn), mặc dù người phụ nữ này đã có gia đình.

Đối tượng Nguyễn Như Mạnh chuyên lên mạng tán tỉnh các cô gái rồi trộm cắp tài sản của họ.

Trong lần tâm sự với bạn gái qua điện thoại di động, biết chị Thúy đang tắm, Tùng gạ chị Thúy… quay lại để anh ta ngắm cho đỡ nhớ. Không chút đắn đo, chị Thúy làm theo hướng dẫn của Tùng, và gã trai đã âm thầm ghi lại hình ảnh trên. Ngày 25-5-2020, do cần tiền ăn tiêu, Tùng đã gửi nhắn tin qua Zalo cho chị Thúy, yêu cầu phải chuyển 40 triệu đồng, nếu không sẽ tung ảnh "nóng" lên mạng xã hội cùng các tin nhắn có nội dung nhạy cảm giữa hai người. Do lo sợ gia đình biết, chị Thúy buộc phải đưa tiền cho Tùng.

Tiêu hết số tiền này, giữa tháng 6-2020, Tùng lại nhắn qua Zalo yêu cầu chị Thúy chuyển thêm 40 triệu đồng. Để tạo sức ép, Tùng gửi cho chị Thúy video clip ghi lại các tin nhắn yêu đương đồng thời đe dọa sẽ công khai mối quan hệ tình cảm giữa Tùng và chị Thúy trên mạng xã hội. Một lần nữa, người phụ nữ nhẹ dạ phải mang tiền đến cho Tùng, đồng thời yêu cầu xóa các nội dung tin nhắn đã lưu.

Thấy việc kiếm tiền quá dễ dàng, cuối tháng 7, Tùng tiếp tục nhắn tin cho chị Thúy, yêu cầu chuẩn bị 52 triệu đồng. Chị Thúy nói không còn tiền, lập tức Tùng gửi video clip có hình ảnh chị Thúy khoả thân khi đang tắm và nhắn tin đe dọa nếu không đưa tiền sẽ đăng clip lên mạng xã hội. Lo sợ, chị Thúy buộc phải chuyển đủ số tiền trên cho Tùng.

Trung tuần tháng 8, vẫn chiêu trò cũ, Tùng vòi chị Thúy 20 triệu đồng. Lần này thì người phụ nữ nhẹ dạ đành tìm đến cơ quan Công an cầu cứu. Ngày 18-8, tại khu vực bến xe thuộc địa phận phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình, khi đang nhận 17 triệu đồng của chị Thúy, Tùng bị Công an bắt quả tang. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Tùng về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Gã nghiện lừa bạn gái mới quen vào nhà nghỉ để trộm cắp Mới đây, Công an TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Thành (SN 1983, trú phường Cao Xanh, TP. Hạ Long) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, Thành có quen biết qua mạng với chị C.V.A. (trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) rồi sau đó rủ chị này về TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để chơi. Ngày 11-11, Thành đưa chị C.V.A tới một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hồng Hải, TP. Hạ Long. Đang thiếu tiền, Thành nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại của chị A. để bán. Thành lấy lý do công việc nên mượn chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A8 Plus của chị A. để sử dụng, sau đó mang chiếc điện thoại kể trên đến một cửa hàng gần đó bán với số tiền 1,5 triệu đồng. Sau khi bán điện thoại, Thành quay lại nhà nghỉ đón chị A. rồi nói rằng vào nhà bạn một lát, bỏ chị A. để đi vào một ngõ nhỏ sau đó gọi taxi bỏ trốn. Phát hiện mình bị lừa, chị A ngay lập tức đến cơ quan Công an trình báo. Công an TP. Hạ Long đã tiến hành điều tra và bắt giữ được Thành. Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, số tiền chiếm đoạt được từ chị A. đối tượng đã trả tiền thuê phòng nghỉ, tiền taxi và chi tiêu cá nhân hết. Cơ quan điều tra cũng xác định Trần Mạnh Thành dương tính với chất ma túy và đã từng có 3 tiền án.

Nguồn: http://cstc.cand.com.vn/Phong-su-Tieu-diem/Nhung-ga-trai-song-bang-nghe-bay-tinh-621468/Nguồn: http://cstc.cand.com.vn/Phong-su-Tieu-diem/Nhung-ga-trai-song-bang-nghe-bay-tinh-621468/