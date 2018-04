Những đứa trẻ bơ vơ

Chủ Nhật, ngày 22/04/2018 10:00 AM (GMT+7)

Người mẹ chết bí ẩn với nhiều vết thương, người cha bị cáo buộc là hung thủ, hai đứa trẻ bỗng chốc mồ côi, ly tán.

"Con gái tôi chết là do nó giết!". Hấp háy đôi mắt mờ đục, với giọng nói đau khổ nhưng đanh thép, ông cụ 80 tuổi đưa bàn tay gầy gò, run run chỉ về phía con rể mình - Nguyễn Văn Nghĩa (46 tuổi, quê Tiền Giang) - đang ngồi trước bục khai báo với tư cách bị cáo.

Cái chết bí ẩn của người mẹ

Chị Giang (43 tuổi) là con thứ 8 của ông, được hàng xóm láng giềng đánh giá là đẹp người, đẹp nết. Cuộc đời cô thôn nữ này dịu ngọt và trong lành như dòng nước phù sa vẫn chảy qua quê mình. Chỉ đến khi lên thành phố làm thợ may, cuộc đời chị mới rẽ vào góc khuất khi đem lòng yêu Nghĩa rồi nên duyên vợ chồng.

Sống với nhau, chị mới nhận ra Nghĩa là người chồng vũ phu, rượu chè suốt ngày. Có lần chịu không nổi người chồng vũ phu, chị đã bỏ về quê sinh sống. Nhưng rồi vì còn thương chồng, người vợ này lại cắn răng chịu đựng, theo chồng lên thành phố. Mong một ngày chồng hồi tâm chuyển ý, gia đình chị lại hạnh phúc, tạo dựng cuộc sống mới cho 2 con. Thế nhưng, Nghĩa vẫn tính nào tật đó, thậm chí còn lăng nhăng, dẫn vợ bé về nhà. Chẳng ai có thể ngờ rằng sự cam chịu, nhẫn nhục của chị lại gây ra họa cho mình. Rạng sáng 1-7-2016, đứa con trai 16 tuổi bàng hoàng thấy mẹ đã chết trong chiếc thùng phuy nước.

Bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa tại phiên tòa

Nghe con báo, người cha vội vàng đưa vợ về quê làm đám ma. Nhưng làm sao tránh khỏi những nghi vấn của người nhà bên vợ vì nhiều vết thương đáng ngờ trên thi thể. Khai với công an, Nghĩa thừa nhận 2 vợ chồng xảy ra cãi vã. Thấy vợ lấy dao cắt tay tự tử, Nghĩa giằng co can ngăn khiến lưỡi dao đâm thêm vào bụng và tay của vợ. Khi chị Giang ngất xỉu, Nghĩa ôm vợ để vào thùng phuy nước khiến vợ tử vong.

Thế nhưng tại phiên tòa, Nghĩa lại cho rằng bản thân không liên quan tới cái chết của vợ. Lý giải về lời khai tại cơ quan điều tra, Nghĩa cho rằng do được điều tra viên hứa thả sớm để về tổ chức đám ma cho vợ. "Bị cáo không giết vợ! Bị cáo không làm chuyện đó! Nếu tòa tuyên bị cáo phạm tội thì thực sự oan ức cho bị cáo cả đời. Tình nghĩa vợ chồng, chung sống với nhau bao nhiêu năm, bị cáo không thể nào nhẫn tâm sát hại vợ được. Vợ chết, bị cáo cũng không thiết sống nữa" - Nghĩa lắp bắp.

Trước lời biện hộ này, đại diện VKS chất vấn: "Chính mẹ bị cáo khai rằng bị cáo có đánh vợ khiến chị Giang bỏ đi hơn 1 năm. Ít lâu sau, vì thương bị cáo nên chị Giang mới quay về và đẻ cho bị cáo thêm một đứa con nữa. Ngoài ra, bị cáo cũng từng dẫn vợ bé về nhà đúng không?". Lúc này, Nghĩa cúi đầu, thừa nhận có một lần dẫn vợ bé về nhà nhưng vẫn khẳng định mình bị oan.

"Sao cha lại giết mẹ?"

Lọt thỏm trong nhóm người dự tòa, cha nạn nhân với mái tóc bạc trắng ngồi thẫn thờ. Khi được HĐXX hỏi, ông bức xúc chỉ thẳng về phía con rể mà tố cáo: "Thằng rể từng hăm dọa con gái tôi. Nó còn hăm thuê giang hồ san bằng cả nhà tôi. Con gái tôi chết là do nó giết!".

Có mặt tại phiên tòa, con trai lớn của Nghĩa không xin giảm án cho cha. "Lúc các chú công an hỏi nghi ai thì con nói có khả năng là cha con. Bởi cha thường đánh đập mẹ, lại còn hay đi với vợ bé. Cha con hay nhậu, mỗi khi xỉn là lại không được vui" - cậu bé e dè nói, tránh nhìn về phía cha.

Cậu bé cũng khai cha còn dặn: "Nhà ngoại ai có hỏi thì đừng nói lung tung. Cứ nói là mẹ cắm đầu vô phuy nước chết". Nghe con tố cáo, Nghĩa tức giận gằn giọng: "Tao không nói với mày như vậy!", rồi tiếp tục kêu oan: "Con bị cáo đã mất đi một người mẹ rồi, giờ nó không thể mất thêm một người cha. Nếu bị cáo có tội thì bị cáo chết không oan ức. Nhưng việc này bị cáo không hề làm. Xin HĐXX xem xét cho bị cáo trở về nuôi 2 con nhỏ".

Nghe Nghĩa nói vậy, một người đồng nghiệp làm cùng nạn nhân tại lò mổ trề môi: "Nó có yêu thương gì vợ con đâu. Ra tòa còn đặt điều". Ngừng lại một chút, chị này nói tiếp: "Nó thường xuyên bạo hành vợ đến trầm cảm, có lần tự tử nhưng may không chết. Tui nói Giang chuyển qua nhà tui lánh nạn, chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện".

Nghe những lời tranh cãi, đứa con trai ngồi lặng lẽ, mắt rơm rớm. Từ ngày mẹ mất, cha vào tù, cậu bé về với ngoại, đứa em gái nhỏ ở với người cậu. Do hai nhà cách xa nhau nên thỉnh thoảng anh em mới được gặp lại. Thấy cảnh này, một người thân thở dài, kể: "Thiệt là chịu không nổi. Lâu lâu, nó lại nhìn lên di ảnh của mẹ rồi khóc. Có lần nó nói nếu gặp được cha sẽ hỏi: "Cha nói thương con mà sao lại giết mẹ?"… Phiên tòa rồi cũng tan trong lặng lẽ. Nhưng cuộc đời 2 đứa trẻ từ đây đã không còn bình an như những đám mây trắng đang bay lững lờ nữa…