Những đứa con lạc lối

Mong ước lớn nhất của cha mẹ là nhìn thấy con khôn lớn, trưởng thành, sống những ngày bình yên. Song với những người cha, người mẹ dưới đây, mong ước ấy lại quá đỗi xa vời

Giây phút nói lời sau cùng trước khi TAND TP HCM nghị án, bị cáo N.K.C (28 tuổi) nhìn nhận bản thân nông nổi, ham chơi nên đã gây ra hậu quả như hiện nay. C. tha thiết xin HĐXX quyết định hình phạt khoan hồng để sớm quay về với xã hội, trả hiếu cho cha mẹ.

"Bán" thanh xuân cho ma túy

Ngay sau đó, C. quay lại phía người thân đang ngồi dự khán sau lưng, cúi rạp người: "Lạy ba mẹ, tha lỗi cho con". Người mẹ già bật khóc, phòng xét xử bỗng lặng đi.

C. từng là niềm tự hào của cha mẹ, tấm gương cho em gái noi theo. Sau khi ra trường, C. tập trung gầy dựng sự nghiệp bằng công việc kinh doanh bất động sản và sớm có được nguồn thu nhập khá nhờ nhanh nhẹn, chịu khó. C. còn đỡ đần cho cha mẹ về kinh tế, lo cho em gái đủ đầy.

Bi kịch ập đến từ khi C. giao du với một người bạn xã hội tên Hùng (không rõ lai lịch), được rủ rê sử dụng ma túy. Để kiếm được nhiều tiền hơn, C. mua ma túy từ Hùng và bán lại cho con nghiện khác, thu lợi bất chính khoảng 60 triệu đồng và bị bắt quả tang.

HĐXX nhận định hành vi của C. đã cấu thành tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" thuộc trường hợp đối với 2 người trở lên và đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi. Do đó, tòa đã tuyên án tổng mức hình phạt đối với 2 tội danh trên là 24 năm tù giam.

Nghe tòa tuyên án, người mẹ thảng thốt kêu lên: "Trời ơi!". 24 năm tù dành cho đứa con trai đang tuổi thanh xuân, chưa vợ con khiến người mẹ đau như ai cắt da thịt. Bà nói không dám nghĩ đến trong suốt quãng thời gian đó, vợ chồng bà liệu có thể đợi được đứa con trai lầm lỡ trở về.

Gia đình ngóng theo bóng dáng bị cáo N.K.CNước mắt của cha

Tinh mơ một ngày đầu tháng 9, khi cánh cổng sắt của TAND TP HCM còn đóng chặt, một người đàn ông trung niên mang ba-lô trên vai lấp ló nhìn vào sân tòa. Ông vừa đi xe đò từ Bình Phước đến TP HCM để dự phiên xét xử vụ án do con ông gây ra. Bị cáo tên N.V.H, bị truy tố về tội "Giết người" khi vừa tròn 19 tuổi.

Đưa mắt nhìn xa xăm, ông nói giá mà tất cả những chuyện này chỉ là cơn ác mộng, ông sẽ ôm con, đánh đòn thật đau để con nên người rồi hai cha con thức giấc bình yên.

Vợ ông mất sớm, ông ở vậy nuôi 2 con. Khi H. khôn lớn, thấy bạn bè vào TP HCM tìm được việc làm, lương ổn định, nên xin ông theo bạn kiếm tiền đỡ đần. H. kể vào TP HCM ở trọ cùng một người bạn để cùng chia nhau tiền phòng trọ. Ông càng yên tâm hơn khi nghe con khoe đã có bạn gái, cả hai đang cố gắng làm ăn, tích cóp để sớm làm đám cưới. Có ai ngờ...

Giờ nghị án, cám cảnh người cha tội nghiệp chưa gặp lại con kể từ ngày H. bị tạm giam, cảnh sát tư pháp cho phép ông được nói đôi lời với con. Ngồi đối diện với cha, H. như đứa trẻ sợ bị phạt, phân bua về lỗi lầm của mình. Người cha không nói được lời nào, đôi mắt đỏ hoe. Ông cố gắng lấy đôi bàn tay chai sạn che đi những giọt nước mắt đang rơi nhưng chẳng thể giấu được tiếng nấc nghẹn ngào. H. im bặt rồi ôm mặt khóc theo cha.

Một ngày gần cuối năm 2020, H. và bạn cùng phòng là S. tổ chức ăn nhậu cùng bạn bè. Đến tối, bạn gái H. đến, ngăn không cho H. tiếp tục uống, nếu không sẽ đập ly rượu. Nghe vậy, S. thách bạn gái H. đập ly và cả hai xảy ra cự cãi. Được bạn bè can ngăn, H. cùng bạn gái trở về phòng, S. tiếp tục ngồi nhậu.

Khoảng 1 giờ sau, H. gọi điện yêu cầu S. xuống phòng bạn gái H. (cùng nhà trọ) để xin lỗi chị này. Trước cửa phòng bạn gái H., S. và H. xảy ra cự cãi, rồi lao vào đánh nhau. Bất ngờ H. rút dao đâm nhiều nhát vào người S. khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Xét hành vi phạm tội của H. là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo tù chung thân. Lấy tay đấm lồng ngực, người cha đau đớn tự trách mình đã không làm tròn bổn phận nuôi dạy con thành người tử tế, để con gây ra nỗi đau quá lớn cho cả hai gia đình.

Bị bắt khi chơi bóng cười và ma túy

Sáng 11-7-2021, C. rủ T. (23 tuổi) là bạn bè quen biết qua mạng xã hội đến căn hộ của mình để sử dụng bóng cười và ma túy. T. rủ thêm 2 người bạn khác (16 tuổi và 21 tuổi) cùng tham gia. C. bơm chất kích thích vào bóng cười rồi đưa cho 3 thiếu nữ cùng sử dụng. Trưa cùng ngày, Công an quận 4 kiểm tra hành chính căn hộ chung cư của C., phát hiện cả nhóm đang "phê" ma túy. Công an thu giữ 168 g ma túy mà C. khai cất giấu để bán lại kiếm lời.

