Những bí ẩn trong nhà nghỉ Thanh Trà

Thứ Ba, ngày 25/05/2021 21:00 PM (GMT+7)

Sau một thời gian bí mật theo dõi các hoạt động của nhà nghỉ Thanh Trà (tại ấp 1, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), rạng sáng 10/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP Đồng Xoài và Công an xã Tiến Hưng đột kích vào kiểm tra khu nhà nghỉ này. Những bí ẩn bên trong cánh cổng luôn được đóng kín của nhà nghỉ Thanh Trà đã dần được hé lộ.

Trận đột kích lúc 0h

Khoảng 0h ngày 10/5, hàng chục cán bộ, chiến sỹ các đơn vị: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước, Công an TP Đồng Xoài và Công an xã Tiến Hưng đột kích vào nhà nghỉ Thanh Trà.

Mới chỉ tiếp cận gần căn phòng nghỉ, nhưng đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra inh ỏi. Khi cửa phòng nghỉ số 107 bật mở, thì tiếng nhạc dồn dập vang lên ầm ĩ, trong ánh đèn đủ sắc màu mờ ảo, nhảy nhót. Đèn phòng được bật sáng, cảnh tượng hàng chục nam thanh, nữ tú vẫn đang đờ đẫn, ngơ ngác quấn chặt lấy nhau thác loạn trong phòng. Cạnh đó là chiếc đĩa sứ loại dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng ma túy vẫn còn dính ma túy để trong phòng.

Hàng chục đối tượng sinh hoạt thác loạn trong phòng “bay, lắc”.

Tiến hành thử nhanh ma túy các đối tượng có mặt trong nhà nghỉ, ngoài 10 đối tượng trong phòng số 107, còn 7 đối tượng khác là nhân viên và khách đang ở trong nhà nghỉ đều dương tính với ma túy. Tất cả được đưa về cơ quan Công an làm việc.

Trong số 17 đối tượng dương tính với ma túy, đối tượng trẻ tuổi nhất là 17 tuổi, đối tượng lớn tuổi nhất là 36 tuổi. Đáng lo ngại là trong số này có tới 5 đối tượng ở tuổi 17.

Sự thật phía sau cánh cổng

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Dương, SN 1994, trú xã Kbô, huyện Krông Bulk, tỉnh Đắk Lắk khai nhận: Dương từ tỉnh Bình Dương lên TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), lâu ngày gặp lại bạn bè nên rủ nhau đi nhậu. Sau chầu nhậu, cả nhóm 5 người tiếp tục rủ nhau đi tăng 2 và tìm đến nhà nghỉ Thanh Trà để “bay”.

Chơi được khoảng 3 tiếng, khi tất cả đang phê thuốc thì bị lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra phát hiện và đưa về trụ sở làm việc. Bữa tiệc ma túy đêm đó cả nhóm chơi hết gần 10 triệu đồng.

Các đối tượng dương tính với ma túy được đưa về cơ quan Công an làm việc.

Kiều Nguyệt Nga, một tiếp viên cùng bị bắt tại phòng nghỉ hôm đó khai: “Đêm đó khoảng 12h, có bạn tên Nga điện thoại kêu đi làm ở nhà nghỉ Thanh Trà. Khi tôi đến thấy mọi người đang “chơi” rồi, có một anh đưa cho tôi “chơi kẹo”, nhưng tôi không “chơi” loại này, sau đó tôi ngồi và “chơi khay” (tiếng lóng để chỉ ma túy tổng hợp) với khách… rồi có Công an vào kiểm tra cho thử ma túy và đưa cả nhóm về trụ sở làm việc”.

Các phương tiện âm thanh, ánh sáng sử dụng trong các phòng “bay”.

Còn Mai Ngọc Linh, một tiếp viên khác khai nhận: “Hơn 12 đêm, tôi nhận được điện thoại đến nhà nghỉ Thanh Trà có khách cần. Ở đây, tôi làm việc “dìu” và cùng “chơi khay” với khách. Giá tiền chúng tôi được trả công là 1 triệu đồng cho 4 tiếng cho một người. Trong phòng lúc đó, khi lực lượng Công an vào kiểm tra có 5 nam và 5 nữ”.

Cổng vào nhà nghỉ Thanh Trà.

Qua quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài đã ra các quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 10 bị can về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Nhung-bi-an-trong-nha-nghi-Thanh-Tra-642873/Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Nhung-bi-an-trong-nha-nghi-Thanh-Tra-642873/