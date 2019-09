Nhóm thiếu niên hếp dâm tập thể bé 10 tuổi sẽ được đưa vào trường giáo dưỡng?

Theo đó, kết quả chứng nhận thương tích của bệnh viện cho thấy, bé L.T.H. nhập viện theo yêu cầu khám y chứng của công an, với chẩn đoán rách màng trinh. Kết quả khám ghi rõ các bộ phận trên cơ thể bé gái bình thường, duy chỉ có âm hộ xung huyết, màng trinh phát triển chưa hoàn thiện, xung huyết bờ sắc có vết rách không huyết. Công an TX. Tân Uyên cho hay, đã làm việc với nhóm đối tượng gồm: N.H.P. (13 tuổi, quê Cần Thơ), Đ.V.K. (11 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang), N.V.K (13 tuổi, quê Bạc Liêu) và N.V.T (10 tuổi, quê An Giang). Bước đầu, đối tượng chỉ thừa nhận có hành vi sờ mò cơ thể bé gái.