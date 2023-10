Nhóm thanh niên rượt chém nhau gây náo loạn đường phố Thanh Hóa

Ngày 14-10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người gồm: Nguyễn Khắc Chiến (tức Chiến "bẹp"; SN 1990); Lê Tất Đức (SN 2004), cả 2 cùng ngụ TP Thanh Hóa; Hà Đình Nam (SN 1998. Ngụ huyện Thường Xuân); La Đức Lộc (SN 2005) và Đỗ Ngọc Hải (SN 2006), cùng ngụ huyện Thiệu Hóa để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Nguyễn Khắc Chiến (tức Chiến "bẹp") tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, do có mâu thuẫn với nhau từ trước, nên khi gặp nhau ở đường Nguyễn Du (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa), nhóm thanh niên của Chiến "bẹp" đã dùng dao, kiếm rượt đuổi đánh, chém nhóm đối phương. Thậm chí, nhóm Chiến "bẹp" còn dùng cả xe ôtô bán tải lao thẳng vào nhóm kia khiến một người bị thương.

Chưa dừng lại ở đó, 2 nhóm tiếp tục rượt chém nhau, dùng gạch, đá, vỏ chai bia "hỗn chiến" khiến một người bị thương.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của Chiến "bẹp"

Vụ ẩu đả đã gây náo loạn cả khu phố, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở khu vực xung quanh. Chỉ khi lực lượng công an có mặt, 2 nhóm này mới dừng lại và ra về.

Quá trình điều tra, xác minh đến nay đã có 5 thanh niên liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng nói trên ra đầu thú và bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

