Nhóm thanh niên phê ma túy trong phòng trọ xập xình đèn nhạc

Theo Thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa, trước đó vào khoảng 2h sáng ngày 14/2, tổ công tác phối hợp giữa Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Tuy Hòa và Công an phường Phú Lâm bất ngờ kiểm tra hành chính một căn nhà ở phố Nguyễn Văn Linh, khu phố 5, phường Phú Lâm.

Nguyễn Đồng Hội sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang 6 đối tượng là Lê Kỳ Cẩn (SN 1995), Nguyễn Toàn Quốc (SN 2002), Nguyễn Đồng Hội (SN 1998), Nguyễn Ngọc Viên (SN 1996), cùng trú ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa; Lê Thị Mỹ Loan (SN 1999, trú ở phường 8, TP Tuy Hòa) và Hà Văn Cường (SN 2001, trú ở xã An Phú, TP Tuy Hòa) đang "phê" ma túy bên tiếng loa nhạc cùng ánh đèn nhập nháy.

Kết quả test nhanh mẫu nước tiểu cho thấy 6 đối tượng đều dương tính với ma túy MDMA và Katemine.

Ba trong số 6 đối tượng bị bắt quả tang đang sử dụng trái phép chất ma túy trong căn phòng trnê tầng 2 căn nhà.

Trong khi đó, tại tầng trệt căn nhà có 14 đối tượng nam, nữ là dân Phú Yên, Khánh Hòa đang tụ tập ăn nhậu.

Test nhanh mẫu nước tiểu của nhóm đối tượng này, kết quả có 3 đối tượng là Đàm Thường Nguyên (SN 2004, trú ơ phường 7, TP Tuy Hòa); Lê Anh Tú (SN 2004, trú ở xã Ea Cha Rang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) và Trần Lý Như Quỳnh (SN 2005, trú ở phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) dương tính với ma túy Methamphetamine, Ketamine, MDMA….

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/nhom-thanh-nien-phe-ma-tuy-trong-phong-tro-xap-xinh-den-nhac-i68...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/nhom-thanh-nien-phe-ma-tuy-trong-phong-tro-xap-xinh-den-nhac-i684622/