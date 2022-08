Nhóm thanh niên phải trả giá sau khi cùng lúc tấn công 9 cán bộ công an

Thứ Sáu, ngày 26/08/2022 17:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bực tức vì bị kiểm tra hành chính, nhóm thanh niên rủ thêm bạn bè tấn công 9 cán bộ công an.

Ngày 26-8, TAND huyện Bình Chánh (TP HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đánh 9 cán bộ công an xảy ra trên địa bàn.

Tòa tuyên phạt Sơn Văn Có (22 tuổi, ngụ Sóc Trăng), Đặng Chí Bảo (21 tuổi, ngụ Cà Mau) cùng 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trung Trực (22 tuổi, ngụ Sóc Trăng), Phạm Minh Đang (26 tuổi, ngụ Cà Mau), Nguyễn Thanh Nhàn (31 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Cảnh (22 tuổi, ngụ Long An) 2 năm tù cùng về tội "Cố ý gây thương tích".

Nhóm bị cáo tại phiên xét xử.

Nguyên nhân vụ án xuất phát từ việc nhóm thanh niên bực tức do bị công an kiểm tra hành chính. Cụ thể, khuya 21-2-2021, sau khi dự sinh nhật tại Long An, Có lái xe máy chở Bảo Tý (chưa rõ lai lịch), Trực, Toàn (chưa rõ lai lịch) về.

Khi cả nhóm đến Khu công nghiệp Hạnh Phúc (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), do xe của Tý chở 3, không đội mũ bảo hiểm nên bị cán bộ thuộc Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm Công an xã Đức Hòa Hạ yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Cả nhóm không chấp hành mà tăng tốc xe bỏ chạy. Đến đường Trần Văn Giàu, huyện Bình Chánh (TP HCM), Có kể lại sự việc cho Nhàn, Cảnh, Đang cùng một số thanh niên ngồi uống bia tại đây sự việc.

Sau đó, Đang được Tý báo tin các cán bộ đang ngồi ăn hủ tiếu ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Nhóm thanh niên rủ nhau nhặt cây, đá làm hung khí tìm đến quán hủ tiếu. Khi thấy nhóm cán bộ, những thanh niên này xông đến đuổi đánh.

Hai cán bộ công an bị thương tích 14% và 4% đã có đơn yêu cầu xử lý hình sự các bị cáo.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nhom-thanh-nien-phai-tra-gia-sau-khi-cung-luc-tan-cong-9-can-bo-con...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nhom-thanh-nien-phai-tra-gia-sau-khi-cung-luc-tan-cong-9-can-bo-cong-an-20220826140242367.htm