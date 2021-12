Nhóm thanh niên mang kiếm đi cướp xe máy giữa phố Hà Nội

Thứ Năm, ngày 16/12/2021 11:38 AM (GMT+7)

Thấy chị A. điều khiển xe máy trên đường lúc rạng sáng, các đối tượng đã chặn lại, dùng kiếm đe doạ để cướp.

3 đối tượng và tang vật vụ án.

Ngày 16/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội bắt giữ nhóm đối tượng cướp xe máy.

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 11/12, Công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của chị H.T.A (SN 1976; trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) về việc bị 3 nam thanh niên dùng kiếm đe dọa cướp chiếc xe máy Honda Vision tại trước số nhà 115 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt.

Nhận tin báo, trong vòng 48 tiếng, cơ quan công an đã xác định được 3 đối tượng gây án là Nguyễn Trịnh Minh Tuấn (SN 2007, hộ khẩu phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng), Phạm Văn Bách (SN 2006, hộ khẩu phường Phương Liên, quận Đống Đa), Nguyễn Nhân Đức (SN 2003, hộ khẩu phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng).

Đến 8h ngày 13/12, các Tổ công tác của Đội Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai và Đội 8 Phòng PC02 đã đồng loạt kiểm tra, bắt giữ 3 đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do lười lao động, thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Trịnh Minh Tuấn đã rủ Phạm Văn Bách và Nguyễn Nhân Đức cùng đi cướp tài sản. Khoảng 4h15 ngày 11/12, 3 đối tượng đi từ HH4C Linh Đàm đến ngã 3 Trương Định - Giáp Nhị thì phát hiện chị H.T.A điều khiển xe máy Honda Vision đi vào phố Giáp Nhị. Khi đến trước số 115 Giáp Nhị thì Đức vượt lên ép xe chị A. dừng lại. Tuấn nhảy xuống cầm kiếm chém vào mặt đồng hồ xe máy làm vỡ mặt kính. Sau đó các đối tượng lấy xe rồi bỏ chạy.

