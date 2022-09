Nhóm thanh niên chuyên trộm cắp tài sản ban đêm sa lưới

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm thanh niên gồm ba đối tượng liên tiếp gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản của người dân đã bị bắt.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật

Ngày 16/9, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ nhóm đối tượng Lê Văn Trọng Nhân (22 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), Trần Kim Động (18 tuổi, quê tỉnh An Giang), Trần Quốc Kiệt (17 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Tấn Hớn (50 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có.

Theo điều tra, các đối tượng Nhân, Động và Kiệt đều là đối tượng nghiện ma tuý không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng rủ nhau đi trộm cắp tài sản của người dân.

Chỉ trong thời gian ngắn, ba đối tượng này đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Thuận An, TP Dĩ An và TP Thủ Dầu Một.

Với các tài sản trộm được, các đối tượng sẽ đem đến tiệm sửa xe của Nguyễn Tấn Hớn để bán. Dù biết là tài sản do trộm cắp mà có nhưng Hớn vẫn thoả thuận với các đối tượng cứ trộm tài sản đem đến bán thì Hớn sẽ “mua hết”.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ nhiều tang vật như: đoản bẻ khoá xe, dùi cui điện, dao tự chế, nhiều xe mô tô các loại…

