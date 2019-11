Nhóm nam nữ thuê biệt thự ở tổ chức phê ma túy tập thể

Thứ Bảy, ngày 23/11/2019 17:00 PM (GMT+7)

Ngày 23/11, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục xác minh, lập hồ sơ xử lý 22 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ở 1 căn biệt thự trên địa bàn.

Theo điều tra, rạng sáng cùng ngày, trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an phường 10 đã tiến hành kiểm tra hành chính 1 căn biệt thự. Qua kiểm tra, công an phát hiện có hàng chục “dân chơi” gồm 14 nam và 8 nữ đang sử dụng ma tuý tập thể. Công an đã lập biên bản đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Nhóm "dân chơi" tại cơ quan công an.

Test nhanh, nhóm “dân chơi” dương tính với chất ma túy. Nhóm khai có quen biết và rủ nhau tới thuê biệt thự này để tổ chức phê ma tuý tập thể. Đáng nói, nhóm “dân chơi” có độ tuổi khá trẻ và cư trú ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

