Nhóm nam nữ mở “tiệc ma tuý” trong quán karaoke

Thứ Hai, ngày 29/06/2020 14:16 PM (GMT+7)

Hàng chục nam nữ đang bay lắc trong tiếng nhạc xập xình thì bất ngờ bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Cảnh sát phát hiện 9 đối tượng dương tính với chất ma túy tại quán karaoke Giai Điệu Xanh.

Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện 9 đối tượng dương tính với chất ma túy tại 1 quán karaoke trên địa bàn huyện Chợ Gạo.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h45 cùng ngày, các trinh sát Phòng CSĐTTP về ma túy phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo kiểm tra quán karaoke Giai Điệu Xanh (huyện Chợ Gạo). Lực lượng chức năng phát hiện tại phòng số 5 của quán karaoke có 9 người đang sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp. Cảnh sát đã thu giữ 1 đĩa sứ phía trên có chất bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Qua test nhanh, cả 9 người đều dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 đối tượng đến quán karaoke Giai Điệu Xanh với mục đích sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 28/6, các trinh sát Phòng CSĐTTP về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh và Công an huyện Cai Lậy kiểm tra quán karaoke Sao Mai (thuộc ấp 4, xã Phú An, huyện Cai Lậy) phát hiện 16 người có mặt tại đây. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 15 đối tượng dương tính với ma túy.

