Nhóm cướp nhí ở An Giang vào tận nhà để cướp tài sản

Ngày 4-6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Ngô Chí Hiếu (17 tuổi), NTH (15 tuổi), Ngô Khắp Phương (17 tuổi) - để điều tra về tội cướp tài sản; Nguyễn Văn An (23 tuổi) - để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 1-6, sau khi bàn bạc, Phương chạy xe máy chở Hiếu và H đi tìm tài sản để cướp.

Khi cả ba đi đến ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành thì thấy bé trai 10 tuổi đang nằm võng chơi game bằng điện trong sân nhà. Hiếu liền đi vào dùng dao uy hiếp bé trai để cướp điện thoại rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát.

An (bìa trái) và nhóm cướp nhí (Hiếu, H, Phương). Ảnh: CACC

Chiếc xe mà nhóm cướp nhí dùng đi cướp tài sản.

Cả nhóm về phòng trọ tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành gặp An và nhờ An chỉ chỗ đem cầm điện thoại vừa cướp được.

Sau đó, Hiếu cùng An và H đem chiếc điện thoại đi cầm được 1,8 triệu đồng, lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma tuý sử dụng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Châu Thành đã nhanh chóng xác định và bắt được các nghi phạm khi nhóm này đang lẩn trốn ở phòng trọ thuộc xã Bình Hoà.

