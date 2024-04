Nhiều người “ngậm trái đắng” vì tin “thầy” dạy chơi vàng online

Tràn lan các hội nhóm, “thầy” dạy đầu tư vàng online

Khoảng 3 tháng trở lại đây, rất nhiều người dân bỗng dưng nhận được lời mời đầu tư vàng online với lãi suất vô cùng hấp dẫn. Lợi dụng sự lan tỏa của mạng xã hội, các đối tượng này đã lập ra các hội nhóm, sử dụng những lời “đao to búa lớn”, như thể họ là những chuyên gia tài chính nhằm dụ dỗ người tham gia.

Người dân xếp hàng mua vàng vì sợ tăng giá.

Chỉ cần lên mạng Facebook gõ từ khóa “đầu tư vàng” là xuất hiện hàng loạt các hội nhóm kiểu này. Đơn cử như: “Đầu tư vàng online”, “Diễn đàn đầu tư vàng”, “Cộng đồng đầu tư vàng và ngoại tệ Việt Nam”… Các hội nhóm này thu hút rất nhiều thành viên tham gia. Như hội “Cộng đồng đầu tư vàng và ngoại tệ Việt Nam” có tới gần 10 nghìn thành viên. Tại đây chủ yếu là các bài viết của những người tự phong mình là “thầy” dạy đầu tư vàng. Những bài viết đều là những bài phân tích, đánh giá thị trường vàng như một chuyên gia đích thực. Bên cạnh đó, họ không quên đăng tải những lợi nhuận khủng mà họ thu về.

Chính những chiêu bài này mà không ít người đã tham gia vào các hội nhóm, thậm chí còn làm theo hướng dẫn để đầu tư vàng. Cách đây ít ngày, anh Nguyễn Công H. (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng nhận được lời mời giam gia vào nhóm Zalo có tên gọi “Cơ hội đầu tư vàng đã đến”. Sau khi tham gia, anh H. thấy hội nhóm này có gần 1.000 thành viên, liên tục cập nhật những con số chốt lời khủng, lợi nhuận được quảng cáo đem về đều như vắt chanh, dù giá lên hay xuống đều có thể “kiếm lợi nhuận và kiếm tiền”. Đáng chú ý, nhiều thành viên thường xuyên gửi tin nhắn cảm ơn “trưởng nhóm” và “phó nhóm” đã hướng dẫn đem lại cơ hội kiếm tiền, với những hình ảnh về tỉ suất sinh lời “khủng”.

Anh H. bị lừa mất 30 triệu đồng sau khi tham gia vào nhóm đầu tư vàng online trên mạng xã hội.

“Trong một lần lướt Facebook, tôi đã tham gia vào một hội nhóm đầu tư vàng online, thấy họ viết hay quá nên tôi cũng vào đó bình luận. Ngay sau đó họ đã nhắn tin cho tôi và mời tham gia vào nhóm kín trên Zalo cho tiện trao đổi. Trên nhóm Zalo này có hơn 1.000 thành viên, tại đây họ bàn luận trao đổi rất nhiều. Tôi như bị những lời nói đó thôi miên, cảm giác đầu tư vàng rất đơn giản mà lợi nhuận lại cao. Tôi đã quyết định đầu tư thử, chuyển cho họ 30 triệu đồng. Khi chuyển tiền xong tôi đã bị “đá” ra khỏi nhóm Zalo, sau đó họ chặn mọi liên lạc với tôi. Tôi đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an”, anh H. bức xúc kể lại.

Để mục sở thị các hội nhóm đầu tư vàng trên mạng xã hội, chúng tôi đã tham gia vào hội “Thời kỳ vàng lên ngôi”. Chỉ cần thả một câu bình luận có nội dung như: “Ai hướng dẫn tôi đầu tư vàng”, hay “Đang có chút tiền rảnh mà không biết đầu tư vào đâu”… ngay lập tức sẽ có người nhắn tin để tư vấn.

Tại nhóm này, một tài khoản có tên “Mr Minh” nhắn tin cho tôi tự xưng là trưởng một nhóm tư vấn. Người này cho rằng nếu có vốn ở thời điểm hiện tại nên chuyển sang mua vàng chỉ sổ - tức là vàng thế giới, mua bán qua sàn thay vì mua vàng vật chất trong nước. Ngoài vàng, các sàn còn có ngoại tệ như USD, GBP, JPY…

“Để tham gia, chị chỉ cần số vốn tối thiểu ban đầu khoảng 500 - 1000 USD. Với số vốn hơn 80 triệu đồng, khách hàng chỉ mua được lượng vàng vật chất và ăn chênh lệch ở lượng vàng đó với điều kiện giá tăng. Nhưng trên sàn, khách hàng có thể mua tới 300 lượng vàng. Nhờ đòn bẩy hỗ trợ, mua bán chốt lời luôn trong ngày. Bên em sẽ cung cấp các tín hiệu miễn phí. Nếu như chị thấy được chị cho bên em số điện thoại, sau đó bên em sẽ add chị vào nhóm trên Zalo để tiện tư vấn và giao lưu với các thành viên khác”, Minh tư vấn.

Trong một tin nhắn khác, một người tên Thái, tự xưng là nhà đầu tư lâu năm, cũng ra sức tư vấn cho chúng tôi. Thắng kể, đầu năm 2020, người này mới tập chơi chỉ bỏ ra 5.000 USD, sau đó lời lên 7.000 USD. Giờ thì trong 6 tháng qua, Thắng đầu tư 130 triệu USD, rút ra được 175 triệu USD. Thái cho biết: “Giá vàng trong nước càng loạn thì cơ hội càng nhiều. Tuy nhiên phải có những người có trình độ, kinh nghiệm dẫn dắt, nếu không thì chỉ có thua lỗ. Nếu chị tin tưởng và muốn làm giàu nhanh thì cho bên em xin số điện thoại, sau đó vào nhóm Zalo để có những tài liệu và cả những chuyên gia tư vấn cho mình”.

Đó là cách mà những “thầy” dạy online dẫn dụ người tham gia đầu tư. Người tham gia các sàn sẽ được tham gia vào các hội nhóm, trong đó có "trưởng nhóm", "phó nhóm" được gọi là "thầy online" hướng dẫn cách chốt thời điểm mua vào, bán ra.

“Sập bẫy” vì ham lợi nhuận cao

Trước tình hình ngày càng phức tạp khi xuất hiện nhiều người bị “sập bẫy” đầu tư vàng online, ngày 5/2/2024, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia các ứng dụng đầu tư tài chính online. Vào đầu tháng 2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội tiếp nhận trình báo của anh T. về việc bị chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng.

Theo đó, anh T có nhận được điện thoại của một đối tượng xưng là nhân viên của Công ty chứng khoán VPS và muốn anh vào nhóm để học hỏi và hỗ trợ thông tin về chứng khoán. Anh T. đồng ý tham gia nhóm Zalo và được một vài "người thầy" cung cấp các thông tin về thị trường chứng khoán. Tuy nhiên các đối tượng này đã cố tình giăng bẫy để anh T. tham gia vào thị trường vàng với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao.

Một nhóm đầu tư vàng online trên Zalo.

Người đàn ông này sau đó tải ứng dụng SoonTransfer5 để tham gia đầu tư. Trong 2 ngày, anh T. chuyển 1,2 tỷ đồng đầu tư và rút ra được 600 triệu đồng lợi nhuận trong 7 lần rút. Đến lần thứ 8, anh T. không rút được. Lúc này, các đối tượng thông báo anh T. cần "nâng cấp gói VIP 3 tháng", "hoàn trả quỹ hỗ trợ đầu tư", "gỡ bỏ chế độ an toàn"… Anh T. sau đó đã chuyển cho các đối tượng 3,6 tỷ đồng nhưng vẫn không rút được ra. Lúc này anh mới nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo

Cuối năm 2023, Công an quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội thông tin, đơn vị này có tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.P (Sinh năm 1984, quê Hải Dương) về việc bị lừa đảo khi tham gia app đầu tư vàng online. Theo như đơn trình báo, khoảng tháng 10/2023, anh P. nhận được lời mời chào tham gia đầu tư thị trường vàng quốc tế thông qua ứng dụng IG VIP với mức lãi “khủng”. Anh P. đã chuyển khoản 100 triệu đồng để đầu tư. Khi thực hiện lệnh rút tiền, anh P. nhận thông báo không rút được, phải đăng ký gói mới. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, anh P. đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo sự việc.

“Hiện nay xuất hiện thủ đoạn lừa đảo khi tham gia các quỹ đầu tư tài chính như MKB, Carlyle, DF, các quỹ đầu tư vàng, dầu thô, chứng khoán….Tuy nhiên đã có nhiều nạn nhân bị mắc bẫy. Qua vụ việc đó cơ quan công an đề nghị người dân cần cảnh giác với các quỹ đầu tư, sàn giao dịch quốc tế quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính”, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm cho hay.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và nhu cầu “tìm kiếm lợi nhuận online”, xuất hiện ngày càng nhiều các ứng dụng đầu tư tài chính, là nền tảng hỗ trợ những nhà đầu tư muốn kiếm tiền nhanh chóng. Việc tham gia các ứng dụng đầu tư tài chính online tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP. Hà Nội đã liên tục cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo khi tham gia các ứng dụng đầu tư tài chính online, tuy nhiên vẫn còn nhiều nạn nhân bị mắc bẫy. Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, cân nhắc kỹ khi tham gia vào các nhóm đầu tư tài chính, lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ trên các mạng xã hội.

Các thành viên khoe lãi khi đầu tư vàng online.

Không tham gia ứng dụng đầu tư tài chính, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cho biết, các hoạt động đầu tư trên được các cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ rủi ro cao, cũng như không được bảo vệ pháp lý tại thị trường Việt Nam. Hiện, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho các sàn kinh doanh vàng online. Do đó, các hoạt động kinh doanh vàng theo hình thức này đang được nhà đầu tư thực hiện trên các sàn giao dịch quốc tế.

“Họ dùng số lượng tiền của mình ký quỹ, mua theo dạng margin, tức vay tiền để đầu tư, ký quỹ 1, mua 10, đến khi giá biến động, cháy tài khoản là mất hết. Trước năm 2012 có sàn giao dịch vàng của một số công ty, ngân hàng, khách mua bán vàng qua tài khoản ngân hàng. Nhưng điều này làm cho thị trường vàng biến động, có động thái đầu cơ, làm giá, ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư. Vì vậy, nhà nước đã cấm”, ông Hùng cho hay.

Theo Luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng văn phòng luật sư Interlia cho biết: Hiện nay pháp luật Việt Nam không cho phép hình thức đầu tư nào mà dự báo giá vàng để kiếm lợi nhuận. Vì không thể lấy sản phẩm là cái ảo để tìm kiếm giá trị thật, tất cả những hình thức này đều là cái bẫy lừa đảo trên mạng xã hội hiện nay. Dự báo tăng giảm của một loại hàng hóa qua các sàn để đầu tư là hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng xã hội đã được Bộ Công an cảnh báo trong một thời gian dài, tuy nhiên các đối tượng thường biến đổi tinh vi dưới nhiều vỏ bọc và đầu tư vàng số, hay vàng ảo chỉ là một trong nhiều hình thái mà chúng biến đổi, vậy nên nhà đầu tư nên cảnh giác trước các lời dụ lừa mua hay đầu tư vàng qua điện thoại cũng như mạng xã hội hiện nay.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]