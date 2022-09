Nhậu xong, "yêu râu xanh" cưỡng bức vợ của bạn trong buồng ngủ

Sau khi cùng chồng chị M uống rượu ở nhà hàng xóm, Pào đã về ngủ tại nhà và giở trò đồi bại với vợ gia chủ.

Trần Văn Pào tại trụ sở công an. (Nguồn: CA tỉnh Hà Giang)

Ngày 23/9, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Pào (38 tuổi, trú tại thôn Giáp Yên, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê) về hành vi hiếp dâm.

Trước đó Công an huyện Bắc Mê tiếp nhận đơn trình báo về việc khoảng 5h sáng 24/8, chị Đ.T.M (38 tuổi, trú tại xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê) đang ngủ trong buồng thì bị đối tượng Pào thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo Công an tỉnh Hà Giang, Pào là bạn của chồng chị M. Tối 23/8, Pào cùng chồng chị M đi uống rượu ở nhà hàng xóm. Sau đó, Pào ngủ lại nhà nạn nhân và thực hiện hành vi hiếp dâm chị M. Gây án xong, Pào đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 22/9, trong quá trình truy xét, lực lượng chức năng đã phát hiện và tổ chức bắt giữ Pào khi đối tượng đang lẩn trốn trong một nhà dân tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

