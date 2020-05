Nhậu và thách đố đổi vợ dẫn đến "choảng" nhau

Thứ Ba, ngày 12/05/2020 09:43 AM (GMT+7)

Đang nhậu, Chí nói thích vợ của Nhỏ, còn Nhỏ lại nói muốn đổi vợ với Chí, từ đó dẫn đến cự cãi.

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) và Công an phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) bắt tạm giam Vi Hoài Bảo (SN 1999) về hành vi cố ý gây thương tích; Hà Minh Chí (SN 1990, cùng ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, ngày 23/2, Nguyễn Tạo Khải (SN 1999, ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) cùng một người bạn chạy xe máy đến khu vực ấp Sóc Triết (xã Châu Lăng) thì bị Bảo cùng một số đối tượng khác chặn đầu xe.

Đối tượng Bảo

Bảo cầm gậy bóng chày đánh vào mặt và tấn công đến khi Khải gục tại chỗ. Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn khỏi địa phương. Khải được đưa đi cấp cứu, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 40%.

Sau đó không lâu, khuya 15/3, Bảo trở về địa phương rồi nhậu cùng anh Hà Minh Chí, vợ chồng Phan Văn Đức Nhỏ và Thị Nhọ, tại một quán phở trên đường 3 Tháng 2 (khóm 5, thị trấn Tri Tôn).

Đang nhậu, Chí nói thích Nhọ (vợ của Nhỏ), còn Nhỏ lại nói muốn đổi vợ với Chí, từ đó dẫn đến cự cãi.

Đối tượng Chí.

Đỉnh điểm, 2 bên xô xát, Chí dùng dao, gạch phá cửa quán xông vào chém, gây thương tích cho 3 người.

Sau khi gây án, Chí bỏ trốn lên Bình Dương sống cùng với Bảo cho đến khi bị bắt.

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Nhau-vao-thach-nhau-doi-vo-roi-choang-nhau-594568/Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Nhau-vao-thach-nhau-doi-vo-roi-choang-nhau-594568/