Nhân viên bảo vệ quán ăn chém gục khách giữa phố Hà Nội

Thứ Tư, ngày 17/11/2021 15:25 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã đến hiện trường để làm rõ vụ việc một người đàn ông bị chém gục trên phố Hà Nội.

Lực lượng công an đang làm rõ vụ việc một người đàn ông bị chém gục.

Ngày 17/11, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị chém gục trên đường phố Hà Nội.

Theo đó, trưa cùng ngày, tại một quán ăn trên phố Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân xảy ra vụ xô xát, mâu thuẫn giữa một nhân viên bảo vệ với một vị khách.

Quá trình xô xát, nhân viên bảo vệ đã dùng hung khí chém gục vị khách trên phố trong sự hoảng hốt của người dân xung quanh. Sự việc nhanh chóng được báo tin tới cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Nhân Chính đã đến hiện trường để làm rõ vụ việc đồng thời hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện.

“Bước đầu xác định, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn trong lúc đến quán ăn giữa vị khách và nhân viên bảo vệ. Hiện Công an phường Nhân Chính đang thụ lý bước đầu, sau đó sẽ chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân tiếp tục làm rõ. Những người có liên quan đã được mời về trụ sở làm việc”, vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân thông tin.

Hiện danh tính, lời khai và nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

