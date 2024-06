Nhân thân "bất hảo" của 3 đối tượng bị bắt vì trộm và tiêu thụ chó

Ngày 19/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hồng, SN 1977, trú phường Quảng Thọ, TX.Ba Đồn và Hoàng Văn Nam, SN 1977, trú xã Quảng Minh, TX.Ba Đồn về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Lới (áo trắng) và Nguyễn Ngọc Hồng (áo đen) tại cơ quan công an.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lới, SN 1970, trú phường Quảng Thọ, TX.Ba Đồn, về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 30/5, tại nhà ở của Nguyễn Văn Lới, qua công tác nghiệp vụ, Công an TX.Ba Đồn phát hiện các đối tượng Nguyễn Ngọc Hồng và Hoàng Văn Nam đang thực hiện việc mua, bán 03 con chó, với tổng cân nặng 38kg.

Quá trình điều tra xác định 03 con chó nói trên do Hồng và Nam trộm cắp được tại địa bàn huyện Quảng Trạch vào ngày 29 và 30/5, rồi mang đến bán cho Nguyễn Văn Lới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Nam.

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ từ Nguyễn Ngọc Hồng, Hoàng Văn Nam nhiều công cụ, phương tiện được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi bắt trộm chó như xe mô tô, thòng lọng, bao tải, đèn pin… Ngoài ra còn thu giữ từ Nguyễn Văn Lới 03 con chó khác được Lới mua vào đêm 29/5.

Được biết đây là nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ chó thường xuyên, gây nhức nhối trên địa bàn, Công an TX.Ba Đồn đã nhiều lần tổ chức triệt xóa nhưng chưa thành công do các đối tượng đều có nhiều tiền án, tiền sự, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu và qua mắt lực lượng chức năng.

