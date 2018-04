Nhận định nguyên nhân 2 mẹ con tử vong trong tiệm cầm đồ ở Bình Dương

Thứ Năm, ngày 26/04/2018 11:08 AM (GMT+7)

Qua các chứng cứ ban đầu, Công an tỉnh Bình Dương đã nhận định nguyên nhân khiến các nạn nhân tử vong và hôn mê sâu .

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa đã có báo nhanh gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh về kết quả điều tra ban đầu vụ 2 mẹ con tử vong tại cửa hàng điện thoại di động Toàn Cầu thuộc tổ 3, ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên.

2 nạn nhân tử vong là chị Trịnh Thị Bắc (sinh năm 1991) và con gái là Cao Thị Tường Vi (sinh năm 2014, có hộ khẩu thường trú tại xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Riêng anh Cao Hữu Hà (chồng chị Bắc) bị hôn mê sâu.

Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2015, anh Hà, chị Bắc thuê ki-ốt của ông Bùi Quốc Tuấn (sinh năm 1964) để ở và kinh doanh điện thoại.

Ngày 24/4/2018, ông Tuấn thấy cả ngày vợ chồng anh Hà, chị Bắc không mở cửa kinh doanh như thường lệ và cửa vẫn khóa bên trong. Nghi ngờ có chuyện không lành nên ông Tuấn nhờ người thông báo cho ông Trịnh Văn Hường (sinh năm 1966, thường trú tại xã Thới Hòa, Bến Cát là cha của chị Bắc) biết thông tin.

Sau nhiều lần điện thoại cho chị Hà và anh Bắc không nghe máy, chiều 24/4, ông Hường đến cửa hàng điện thoại Toàn Cầu và cùng người dân xung quanh cạy cửa, phát hiện vợ chồng anh Hà, chị Bắc cùng con gái đang nằm bất động trên nệm trong phòng ngủ; chị Bắc và cháu Vi đã chết; anh Hà còn thở nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo người dân sống gần nơi ở của vợ chồng anh Hà - chị Bắc, do đêm 23/4/2018, hệ thống điện trong ki-ốt bị hỏng nên anh Hà đã sử dụng máy phát điện từ 19 giờ đến khoảng 2 giờ sáng ngày 24/4.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập thông tin, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương nhận định ban đầu: Các nạn nhân bị chết và hôn mê sâu là do ngạt khí CO.