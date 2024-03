Nhà hàng cho nhân viên khỏa thân, bán dâm cho khách, thu lời bất chính 10 tỷ đồng/tháng

Ngày 28/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra các lệnh bắt người khẩn cấp đối với 4 đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm và tàng trữ ma túy trên địa bàn TPHCM.

Các đối tượng tại cơ quan CSĐT. Ảnh: CATP

Theo cơ quan công an, ngày 21/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP phối hợp với Công an quận 7 kiểm tra hành chính khách sạn ở quận 7 gồm L’Odéon Hotel và khách sạn Cozi 5, lực lượng chức năng phát hiện 4 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong đó, 4 khách mua dâm là người nước ngoài.

Tại khách sạn Cozi 5 Hotel, công an còn phát hiện đối tượng bán dâm tên Ngân (sinh năm 1999, ở tỉnh Hậu Giang) có ý định phi tang 1 gói zip bên trong có chất bột màu trắng (nghi là ma túy đá) nhưng đã kịp thời ngăn chặn.

Công an xác định, 4 đối tượng bán dâm cho 4 khách nước ngoài đều là nhân viên nhà hàng Crystal (ở quận 1).

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố tiếp tục phối hợp Công an quận 1 kiểm tra nhà hàng Crystal, qua đó phát hiện nhiều lỗi vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phát hiện tại nhà hàng có từ 50-100 tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách, đặc biệt là khách người nước ngoài.

Cơ quan Công an xác định, nhà hàng Crystal hoạt động từ 11 giờ trưa đến 3-4 giờ sáng ngày hôm sau. Nhằm thu hút khách để tăng doanh thu, các quản lý nhà hàng cho tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại quán. Nếu khách có nhu cầu sử dụng ma túy, nhân viên sẽ liên hệ mua cho khách và cùng khách sử dụng; sẵn sàng cho tiếp viên đi bán dâm. Với hình thức hoạt động này, các đối tượng đã thu lợi bất chính từ 300-500 triệu đồng/ngày và khoảng 10 tỷ đồng/tháng.

Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng là tiếp viên tại Nhà hàng Crystal khai nhận, họ chuyên tiếp khách nước ngoài, thỏa thuận mua bán dâm với giá từ 5.000.000 đồng/lần và 8.000.000 đồng qua đêm.

Ngày 20/3/2024, Trần Thị Trúc Ly (sinh năm 1984, ở quận 1) và Đặng Thành Giỏi (sinh năm 1996, ở quận 10) - là quản lý tiếp viên tại nhà hàng Crystal, phân công 4 tiếp viên trên đến tiếp bia, vui chơi; đồng thời môi giới cho 4 tiếp viên bán dâm với 4 khách nước ngoài. Mỗi lượt tiếp viên đi bán dâm với khách với giá 5.000.000 đồng/lần mua bán dâm, quản lý được hưởng 500.000 đồng hoặc bán dâm qua đêm với giá 8.000.000 đồng, quản lý được hưởng 1.000.000 đồng.

Ngoài số tiền sau khi bán dâm cho khách được tiếp viên cho, Ly và Giỏi còn được hưởng từ 10-15% trên tổng hóa đơn đặt bàn.

Đối với gói nghi ma túy đá mà Ngân định phi tang, qua làm việc, Ngân và đối tượng tên Viên (đi bán dâm cùng khách sạn) khai nhận, do muốn sử dụng ma túy, Ngân nhờ Viên mua để sử dụng.

