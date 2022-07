Nguyên nhân anh sát hại em họ tại lò mổ ở Hưng Yên

Cơ quan công an đã bắt giữ Phạm Văn Huấn ngay sau khi đối tượng gây án.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngày 27/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Huấn (SN 1978, trú thôn Đồng Than, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ) về hành vi giết người.

Trước đó, Huấn từng đứng ra bảo lãnh cho em họ là L.V.B (SN 1984, trú cùng thôn) vay nợ. Giữa hai người sau đó nảy sinh mâu thuẫn bởi anh B. không thanh toán nơi đúng hạn.

Khoảng 20h40 ngày 24/7, tại lò mổ của gia đình, giữa Huấn và anh B. phát sinh cãi vã. Trong lúc lời qua tiếng lại, Huấn đã dùng dao đâm 2 nhát vào ngực và lưng của anh B. Hậu quả làm anh B. bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa Khoa Phố Nối.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Yên Mỹ cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các Cơ quan chức năng đã phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và truy tìm thủ phạm. Đến 21h30 cùng ngày, Phạm Văn Huấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

