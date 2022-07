Người đàn ông bị đâm tử vong nghi do mâu thuẫn tiền bạc

Mâu thuẫn trong việc giải quyết tiền bạc dẫn tới lời qua tiếng lại, người đàn ông đã xuống tay sát hại đối thủ. Nghi phạm bị công an bắt ngay sau đó.

Sáng 25-7, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên xác nhận tại địa phương vừa xảy ra án mạng khiến một người tử vong. Nghi phạm đã bị Công an bắt ngay sau đó.

Hiện trường vụ án mạng.

Tối 24-7, tại xã Đồng Than người dân chứng kiến màn to tiếng giữa hai người đàn ông liên quan đến mâu thuẫn tiền bạc.

Người đàn ông được cho là chủ nợ đã dùng dao đâm khiến người còn lại gục xuống đất tử vong. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

