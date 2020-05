Nguyên cán bộ công an bị tạm giam vì liên quan đến sòng bạc Thanh "mười ngàn"

Nguyên cán bộ công an bị tạm giam vì liên quan đến sòng bạc Thanh "mười ngàn"

Thứ Ba, ngày 26/05/2020 10:04 AM (GMT+7)

Ông Đoàn Hồng Ph., nguyên Phó trưởng Công an phường 6, quận 6, TP.HCM bị phát hiện có liên quan đến 1 tụ điểm đánh bạc ở quận Tân Phú, TP.HCM. Sòng bạc này do đối tượng Ngô Nhựt Thanh, thường gọi là Thanh “mười ngàn” cùng đồng bọn tổ chức ở 1 bãi giữ xe.

Phó trưởng Công an phường liên quan vụ án đánh bạc

Gần đây, phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc xảy ra tại quận Tân Phú. Cụ thể, từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng và công tác nắm tình hình về an ninh trật tự, ngày 5/5, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tổ chức kiểm tra, phát hiện tại địa chỉ số 30/2, đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú có sòng bạc đang sát phạt.

Thời điểm bắt quả tang, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Ngô Nhựt Thanh (thường gọi là Thanh “mười ngàn”) cùng nhiều người đang đánh bạc với hình thức binh xập xám thắng thua bằng tiền. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, sòng bạc do Thanh “mười ngàn” và đồng bọn tổ chức. Đối tượng Thanh còn trực tiếp tham gia đánh bạc cùng các con bạc.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 14/5, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 12 đối tượng về hành vi phạm tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc xảy ra tại số nhà trên, trong đó có Đoàn Hồng Phúc, nguyên Phó trưởng Công an phường 6, quận 6.

Sòng bạc hoạt động trên một con hẻm lớn, rộng rãi.

Các quyết định và lệnh đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt và thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định pháp luật. Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các bị can theo quy định của pháp luật.

Thanh “mười ngàn” tổ chức sòng bạc tại bãi giữ xe

Qua tìm hiểu thực tế tại địa điểm phát hiện sòng bạc của Thanh “mười ngàn”, chúng tôi ghi nhận địa chỉ 30/2 Trịnh Đình Thảo vốn là nhà xưởng cho thuê. Sau đó, chủ xưởng trả mặt bằng, chủ nhân của địa điểm này cho người khác thuê làm bãi giữ xe tải. Trong thời gian nơi đây được thuê làm bãi giữ xe, Thanh “mười ngàn” đã tổ chức sòng bạc và cùng đồng bọn sát phạt rồi bị bắt quả tang.

Theo quan sát của PV, sòng bạc do Thanh “mười ngàn” tổ chức nằm trong hẻm lớn, phía trước là đường Trịnh Đình Thảo, bên trong nhà xưởng khá tối và rộng.

Theo 1 người dân sống gần địa điểm này, lợi dụng bãi giữ xe thường xuyên có người ra vào và ồn ào, các đối tượng tụ tập đánh bạc mà không lo bị phát hiện. Nếu không chú ý, khó biết nơi đây có người tổ chức đành bài ăn thua bằng tiền.

Các con bạc sát phạt trong kho lớn dùng để giữ xe tải.

Trong khi đó, 1 người dân khác lại cho biết: “Tôi thấy ở đó có đánh bài, nhất là trong đợt dịch bệnh diễn biến phức tạp, ai cũng thất nghiệp. Ban đầu, tôi nghĩ, người đánh bài là những tài xế đến gửi xe ở bãi, do không có việc làm nên họ chơi cho vui. Đến khi công an ập vào bắt quả tang, người dân sinh sống gần đó như tôi đều ngỡ ngàng, ai ngờ họ tổ chức chơi binh xập xám ăn tiền”.

Thông tin chính thức của Công an TP.HCM Trước nhiều luồng dư luận về hành vi vi phạm pháp luật của ông Đoàn Hồng Ph., phòng Tham mưu Công an TP.HCM khẳng định: “Thông tin liên quan vụ đánh bạc ở số 30/2 Trịnh Đình Thảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM là thông tin chính thức của Công an TP.Hồ Chí Minh, những thông tin được đăng tải khác với nội dung nêu trên đều không phải thông tin từ công tác điều tra vụ án”.

