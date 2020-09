Thiếu phụ bị chém đứt lìa chóp mũi khi đang ở trong nhà

Nhóm 3 thanh niên ở thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã mang theo dao tự chế xông vào tận nhà chém hai chị em bị thương rồi bỏ trốn.

Ngày 3/9, Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Nam (SN 1990, ngụ xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, Nam, Lê Hoàng Xuân Chinh (SN 1983) và Trần Vũ Linh (SN 1995, cùng ngụ thị xã Hồng Ngự) có mâu thuẫn với Lê Hoàng Tâm (SN 1986). Tối 26/6, Nam, Chinh, Linh cùng 2 người khác mang theo dao tự chế đến nhà đối phương chém người.

Cả nhóm xông vào chém Tâm gây thương tích với tỷ lệ 30%. Chị gái của Tâm là Lê Thị Cẩm Loan (SN 1982) bị chém đứt lìa chóp mũi, đang điều trị và chưa có kết quả giám định.

Sau khi gây án, nhóm người này bỏ trốn. Cơ quan điều tra thông báo những người đang bỏ trốn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

