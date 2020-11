Người ném bom xăng từ tầng 3 xuống đường có biểu hiện không bình thường

Thứ Hai, ngày 23/11/2020 06:43 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã có thông tin chính thức về vụ việc người đàn ông 61 tuổi ném bom xăng gây náo loạn cả khu phố.

Ngày 23/11, Công an TP.Hà Nội cho biết, các lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị này đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc Nguyễn Huy Ngọc (SN 1959, trú tại Xóm Đình, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) ném bom xăng xuống đường rồi cố thủ, chống đối cảnh sát.

Ngọc uống rượu say ném bom xăng xuống đường gây náo loạn cả khu phố

Theo Công an TP.Hà Nội, 22h32 ngày 21/11, tổng đài Cảnh sát 113 Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc có 1 đối tượng ném chai xăng châm lửa từ tầng 3 xuống đường gây nguy hiểm cho người đi đường và hàng xóm xung quanh tại ngõ 111 Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.

Nhận tin báo, Cảnh sát 113 Công an TP.Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Qua điều tra, bước đầu xác định Nguyễn Huy Ngọc thời gian gần đây do uống nhiều rượu nên có biểu hiện không bình thường. Tối ngày 21/11, do uống rượu say, Ngọc đã châm lửa vào chai thủy tinh chứa xăng (bom xăng) và ném từ tầng 3 xuống đường.

Sau đó, đối tượng đổ xăng xung quanh phòng ngủ tại tầng 2 và cố thủ, đe doạ sẽ châm lửa đốt nếu thấy người vào phòng.

Mặc dù người thân trong gia đình và lực lượng công an kiên trì thuyết phục, đề nghị đối tượng hợp tác làm việc để bảo đảm an toàn cho đối tượng nhưng đối tượng không chấp hành.

Đến khoảng 2h30 ngày 22/11, khi thấy đối tượng châm lửa đốt phòng ngủ, lực lượng công an buộc phải phá cửa, phun nước chữa cháy. Thấy lực lượng chức năng tiến vào, đối tượng đã dùng dao gọt hoa quả chống trả nhưng đã bị khống chế tại chỗ.

Nguyễn Huy Ngọc sau đó được đưa vào Viện bỏng Quốc gia cấp cứu, sơ bộ thương tích bị bỏng lửa xăng 15% độ II, III ở ngực, bụng, lưng và tứ chi.

