Người dân vây bắt người phụ nữ giật dây chuyền của bé 2 tuổi

Thứ Hai, ngày 08/02/2021 20:00 PM (GMT+7)

Chuẩn bị tẩu thoát sau khi cướp giật sợi dây chuyền của bé 2 tuổi, bà Trang bị vây bắt, giao cơ quan công an xử lý.

Ngày 8-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Trang (SN 1959; ngụ xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thị Trang

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài và để trả nợ nên Trang nảy sinh ý định đi tìm tài sản sơ hở để lấy trộm.

Đối tượng Trang bị bắt tại trận

Khoảng 8 giờ, ngày 20-1, Trang chạy xe máy đến khu vực chợ ở bờ kè thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới thì phát hiện bé V.N.A (SN 2019) đang ngồi một mình trên xe máy, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng (trọng lượng 6,4 phân), nên liền tiếp cận bé A. để ra tay cướp giật sợi dây chuyền trên.

Tang vật

Trong lúc chuẩn bị tẩu thoát thì Trang bị bà Lê Thị Hoa (bà ngoại bé A.) phát hiện, tri hô và cùng với người dân xung quanh vây bắt giữ Trang, giao cơ quan công an xử lý.

