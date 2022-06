Người đàn ông tử vong trong phòng trọ với nhiều vết đâm

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong với nhiều vết đâm, nằm úp ở sàn phòng trọ gần khu vệ sinh và nấu ăn.

Ngày 3/6, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện tử vong trong phòng trọ với nhiều vết đâm trên người.

Vụ việc được phát hiện tại một nhà trọ thuộc khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, TP Thuận An. Người tử vong được xác định là anh T.T.L. (34 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, đêm 2/6, chị Q. (35 tuổi, quê Kiên Giang, vợ anh L.) đi làm về đến phòng trọ thì thấy phòng trọ đóng cửa, chốt bên trong. Lúc này, chị Q. gọi cửa nhưng vẫn ko thấy anh L. mở cửa. Nghi có việc không lành, chị Q. báo quản lý nhà trọ phá cửa vào thì thấy anh L. đã tử von,g bên cạnh có con dao dính máu.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong với nhiều vết đâm, trong tư thế nằm úp ở sàn phòng trọ gần khu vệ sinh và nấu ăn. Trên sàn phòng trọ, chăn đệm, tường có nhiều vết máu. Đồ đạc trong phòng trọ bị xáo trộn.

Theo người nhà nạn nhân, anh L. đang điều trị bệnh rối loạn thần kinh.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

