Người đàn ông tử vong lúc rạng sáng, cổ có vết cắt sâu

Thứ Bảy, ngày 12/05/2018 11:54 AM (GMT+7)

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay 12/5 trên địa bàn phường 4, TP.Mỹ Tho.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h45 ngày 12/5, người dân cạnh căn nhà của anh Nguyễn Hoàng Ph. (SN 1981) ở số 43/20 khu phố 9, đường Lý Thường Kiệt, phường 4, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bất ngờ nghe tiếng kêu la thất thanh của vợ anh Ph.

Khi mọi người đến nơi thì phát hiện anh Ph. đang nằm bên cạnh vũng máu dưới nền gạch. Qua kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong, trên cổ nạn nhân có vết cắt sâu, ngoài ra có một con dao nằm bên cạnh nạn nhân.

Theo người thân, anh Ph. làm nghề thợ hàn còn vợ ở nhà nội trợ. Vợ chồng anh Ph có 2 con. Trước đó, vào năm 2017 anh Ph. bị tai nạn lao động, sau đó có biểu hiện trầm cảm.

Nhận được thông tin, công an công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường phối hợp công an phường 4 tiến hành phong toả hiện trường, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang được công an TP.Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ.