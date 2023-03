Người đàn ông nước ngoài lừa chủ tiệm vàng 30.000 USD rồi trốn vào TP HCM

Trước đó, vào 18 giờ ngày 27-2, anh P.Đ.D. (24 tuổi, trú tại phường Đông Hải, quận Lê Chân), chủ tiệm kinh doanh vàng bạc, đến cơ quan công an trình báo về việc anh vừa bị 1 đối tượng người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt 30.000 USD.

Nghi phạm Sordia Gia.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân xác định vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 27-2, một người nam giới vào cửa hàng vàng bạc do anh P.Đ.D. làm chủ ở đường Chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân, giao dịch đổi tiền Việt Nam đồng sang USD với giá trị là 30.000 USD. Do là người nước ngoài không nói được tiếng Việt nên đối tượng đã chủ động sử dụng phần mềm Google dịch để giao tiếp.

Trong quá trình giao dịch, anh P.Đ.D. có đưa 30.000 USD cho khách hàng, sau đó người này nhận tiền và chia đều số tiền trên vào 3 phong bì khác nhau đã được chuẩn bị từ trước. Đặc biệt, mỗi phong bì đều có 1 ô nhỏ là nilon có thể nhìn được vào bên trong.

Lợi dụng lúc anh P.Đ.D. không để ý, đối tượng đã nhanh chóng đánh tráo bằng 3 chiếc phong bì có đặc điểm giống hệt như 3 chiếc phong bì ban đầu nhưng chỉ khác là bên trong mỗi phong bì này chỉ chứa 1 tờ 100 USD rồi trả lại cho anh P.Đ.D với lý do không mang đủ tiền Việt Nam để đổi.

Để chủ cửa hàng tin tưởng, vị khách người nước ngoài đã cất 3 chiếc phong bì trên vào trong chiếc cặp da màu vàng có khóa số rồi để lại cửa hàng làm tin còn bản thân sẽ về nhà lấy thêm số tiền Việt Nam còn thiếu rồi sẽ quay lại đổi tiền.

Sau khi đối tượng rời đi, lúc này người nhà anh P.Đ.D. thấy nghi ngờ nên mở chiếc cặp ra kiểm tra mới ngã ngửa phát hiện bên trong 3 cái phong bì ngoại trừ 3 tờ tiền mệnh giá 100 USD thì chỉ toàn là giấy lộn.

Tập trung lực lượng tiến hành điều tra truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã nhanh chóng xác định được nghi phạm gây ra vụ việc trên là Sordia Gia (SN 1968, quốc tịch Georgia). Sau khi chiếm đoạt số tiền của anh P.Đ.D., nghi phạm này cùng một đối tượng khác là Gurtskaia Roman (SN 1976, quốc tịch Georgia) bỏ trốn ra sân bay Nội Bài để bay vào TP HCM và sau đó sẽ đặt vé máy bay tẩu thoát sang Campuchia.

Trên đường lẩn trốn, nhằm đánh lạc hướng của lực lượng truy bắt, các đối tượng đã nhiều lần thay đổi phương tiện di chuyển.

Với tinh thần kiên quyết truy bắt tội phạm, vào 0 giờ 15 phút ngày 28-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng lực lượng an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất và lực lượng Công an TP HCM đã bắt giữ được 2 đối tượng này ngay khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cơ quan chức năng đã thu giữ được toàn bộ số tiền và tang vật gây án.

Hiện, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Sordia Gia về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

