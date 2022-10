Người đàn ông cuồng ghen, giết chết thủ kho rồi bỏ trốn 30 năm

Người đàn ông tên Dần cuồng ghen, khi vợ đang mang thai, nghi đứa con là con của thủ kho nên đã tìm giết tình địch. Gây án xong, Dần rời khỏi địa phương trốn biệt hàng chục năm trời.

Mới đây, Trần Văn Dần (SN 1962) trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công theo lệnh truy nã.

Dần là đối tượng bị Công an huyện Quỳ Hợp ra lệnh truy nã về hành vi giết người. Công an Nghệ An đã phục hồi điều tra và ra lệnh tạm giam đối với Dần.

Theo đó, vợ chồng Trần Văn Dần có với nhau 3 mặt con. Năm 1991, khi vợ đang mang thai con thứ 4, Dần nghi ngờ vợ mình có tình cảm với thủ kho một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Mặc dù vợ giải thích nhưng trong lòng Dần lúc nào cũng canh cánh và nghi ngờ về mối quan hệ đó nên cho rằng đứa con trong bụng cũng không phải của mình.

Vì cuồng ghen, Dần đã giết người rồi bỏ trốn hàng chục năm

Nỗi ấm ức cứ theo Dần hàng ngày, đến 13h30, ngày 12/8/1991, người đàn ông này ra tay đánh vợ. Chưa hết, Dần tìm đến người thủ kho mà mình nghi đang có quan hệ bất chính vợ để tính sổ. Khi gặp người đàn ông đó, dù không có tình cảm hay liên quan gì đến vợ Dần nhưng vẫn bị người này dùng dao đâm vào ngực.

Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong. Gây án xong, Dần bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định truy nã đối với Trần Văn Dần về hành vi giết người.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An đã mở nhiều đợt truy quét và đưa vào danh sách để truy bắt hàng năm. Thế nhưng, vẫn chưa tìm ra được manh mối về đối tượng Dần.

Trong khi đó, sau khi bỏ vợ sắp sinh và 3 người con ở lại, Dần vào các tỉnh phía Nam phiêu bạt. Nhiều lần thay đổi địa điểm, làm đủ nghề để kiếm sống, khi mọi chuyện dần lắng xuống, Dần mò vào xã Cư Eewi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk, để định cư.

Nhận thấy đây là nơi an toàn, năm 1996, Dần bí mật về quê đưa vợ con vào sinh sống cùng. Chỉ duy nhất đứa con út Dần gửi cho ông bà chăm sóc. Vào miền đất mới, Dần thay họ và tên đệm của hai vợ chồng cũng như quê quán trong giấy tờ. Thậm chí, Dần không về quê thêm một lần nào nữa. Trong cuộc sống, người đàn ông này cũng không bao giờ nhắc đến quê hương của mình.

Trần Văn Dần sống trong vỏ bọc là người đàn ông chân chất, hiền lành, chăm chỉ và trách nhiệm, tránh gây hiềm khích với ai. Trong suốt quá trình trốn truy nã, Dần cắt đứt liên lạc với gia đình. Thậm chí, khi mẹ mất Dần cũng không hề biết.

Vào tháng 10/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ tầm nã phát hiện người đàn ông có tên Trần Duy Dần, trú xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, có nhiều đặc điểm giống Trần Văn Dần. Qua xác minh các trinh sát khẳng định Trần Duy Dần chính là Trần Văn Dần, đối tượng bị truy nã về hành vi "Giết người".

Đến trưa 10/10/2022, các mũi công tác từng bước tiếp cận căn nhà của Trần Văn Dần và khép chặt vòng vây theo thế gọng kìm. Tổ công tác lần lượt ập vào bắt giữ đối tượng trong sự ngỡ ngàng của Trần Văn Dần và vợ con. Sau đó, Trần Văn Dần được di lý về Nghệ An. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Dần để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/nguoi-dan-ong-cuong-ghen-giet-chet-thu-kho-roi-bo-tron-30-nam-post520398.antd